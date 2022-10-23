流感季反常 時間提早、青少年及兒童患者成主要族群

今年秋季的流感病例，幼童與青少年首當其衝。(Getty Images)

財星(Fortune)報導，醫生和公衛人員密切注意全美今年秋季的流感病例，擔心流感病毒恐提早侵襲，而且過去非高危險族群的幼童與青少年今年反而首當其衝。

由於北半球流感季經常跟南半球流感季接近，研究者會參考南半球流感來評估今年流感季。澳洲 流感季通常在冬季出現，但今夏卻已現蹤，雖然時間比往常短，住院和病歿率也大同小異，但流感病例提早達高峰且確診病例更高。

財星指出，不同以往的是，過去未受流感重襲的幼童和青少年今年卻首當其衝；根據澳洲政府9日報告，已回報的流感病例絕大多是0至14歲的年輕族群。

在美國，全國兒童醫院(Children’s National)現已看到流感病例暴增，自10月初以來每周流感確診數持續倍增。

華府全國兒童醫院急診醫師莎拉拉．科伯斯(Sarah Combs)表示，雖然7月僅有80名流感病患，但卻是該院去年同期流感病患的十倍；她警告，現在甚至還未入冬。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)，流感確診人數自9月以來穩定攀升，但過去通常要到10月確診數才會增加。

財星報導，醫界分析為何今年流感確診族群年齡降低；有些人認為，孩童在過去疫情兩年接觸到更少病毒，免疫系統可能因此更弱；其他人則認為，當前防疫措施嚴格度創新低，流感因此向各族群全面襲來，在學齡孩童間格外猖獗。

醫界也猜測，新冠病毒削弱部分確診者的免疫反應，使這群人更難擊退各類病毒；但也有另一群人推測，今年流感主要病毒株「A型」(Type A)可能對孩童造成格外大的影響。

公衛官員也擔心，新冠疫苗猶豫(COVID vaccine hesitancy)可能擴及其他領域，民眾可能因此拒打年度流感疫苗 。

不僅如此，醫界表示，今年流感季也可能更嚴重；科伯斯預期，今年流感季會比去年嚴重，確診人數將暴增十倍；她預期最糟情況將有如2009年H1N1流感情況，當時該病毒感染全球數百萬至數十億人。

新冠肺炎 仍未停歇，恐使今年秋季流感季更複雜。專家表示，流感和新冠肺炎症狀一樣，唯一不同處是新冠肺炎會使確診者失去味覺和嗅覺，因此若感到身體不適，可分別針對流感和新冠肺炎進行篩檢，也可事前分別接種疫苗。