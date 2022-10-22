亂七八糟的事拖太久了…英國第一貓：國王想讓我當首相

英國首相官邸的「首席捕鼠大臣」賴瑞發推文說，「國王問我要不要當首相，因為這類亂七八糟的事已經拖太久了。」(取自推特)

英國 首相來來去去，但身為「英國首席捕鼠大臣」，住在英相官邸多年的英國「第一貓」賴瑞(Larry the Cat)可是一直恪守著唐寧街10號。

今年15歲的賴瑞多年來盡忠職守，資歷比四位首相加起來還深，十多年來牠伴隨過卡麥隆、迎來梅伊、強生，如今又要送走上任45天即下台、任期比生菜還短的特拉斯 (Liz Truss)。

特拉斯20日宣布辭職，資深的賴瑞在其非官方推特發文表示：「國王問我要不要當首相，因為這類亂七八糟的事已經拖太久了。」貼文一出，立刻吸引數萬人按讚、轉發，忠誠的支持者在底下留言：「是時候了！」、「賴瑞萬歲」、「你得到我的票了」、「謝謝你成為國家可以倚靠的磐石」。

在這幾年英國政局動盪起伏期間，賴瑞穩定的任期吸引了一大票忠誠的追隨者，往往牠只要短暫露個面，馬上便成為廣為流傳的經典畫面，像是2019年前總統川普 訪問倫敦時，賴瑞便鑽到川普座車底下，成功奪走鎂光燈焦點。而不久前賴瑞還在官邸外趕跑體型比牠大的狐狸，英勇維護「治安」的身影獲得許多人讚賞。

據英國網站消息，卡麥隆領導的英國內閣從收容中心巴特西貓狗之家(Battersea Dogs & Cats Home)收養賴瑞，優秀的捕鼠技能也讓牠從2011年2月15日開始被指派為首席捕鼠大臣。

如今英國正等著六年來的第五任首相，賴瑞日前也發言安定民心，承諾牠會盡可能留在唐寧街10號，賴瑞17日在推文發文表示：「許多人在問掌握大權的是特拉斯還是韓特(Jeremy Hunt)，兩個都不是，我才是。他們都離開後我還是會在這裡。」