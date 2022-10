爭英相？強生海外急歸 傳已獲百人提名

英國首相特拉斯辭職後,前首相強生回朝的聲浪很大。圖為強生(左)上個月在議會宣誓效忠國王查理三世。(美聯社)

英國 首相特拉斯 狼狽宣布辭職,下任首相將於28日出爐;特拉斯的前任、因為派對門醜聞下台的強生(Boris Johnson)從不可思議、但又無可避免的情況下極有可能回朝,目前已有多名保守黨國會議員公開表態支持他,有消息指強生已獲得所需的100個提名 ,他也匆匆結束在加勒比海的假期返回英國,

英國新聞網站Express.co.uk報導,強生原正與家人在加勒比海度假,但在特拉斯宣布辭職後馬上登機返國。

消息引述強生的盟友指出,他是現時唯一能夠拯救保守黨的人選,他們甚至形容,「王者正從海外回歸」(The king over the sea is returning)。

目前已最少有三名內閣大臣支持強生,商業大臣里斯-莫格(Jacob Rees-Mogg)21日率先在社交平台表態支持,其餘還有地方發展大臣克拉克(Simon Clarke)及國防大臣華萊士(Ben Wallace)。

強生直至目前尚未表態參選,但英國天空新聞網(Sky News)引述消息人士表示,預料他可獲足夠提名,並透露即使此前要求他辭職的人,現時將會轉而支持他。

路透統計了截至目前各有力競爭者的支持數字,59人支持前財相蘇納克,30人支持強生,16人支持下議院領袖莫當特(Penny Mordaunt);但強生的勢頭不容小覷,估計他最少可獲140人提名。

保守黨規定,參選黨魁者必須最少取得100個國會議員提名,該黨目前在下議院有357席,即最多只會產生三名候選人,一般相信是上述三人之爭。

但強生可能重返唐寧街10號,也令更多保守黨人感到震驚。

此前要求特拉斯下台的保守黨議員布倫(Crispin Blunt)承認,強生能力出色,但現時仍不適宜領導保守黨,資深後座議員加拉(Roger Gale)也指出,強生因行為操守而下台,仍需就派對門事件誤導國會的指控接受調查,一旦定罪即使再任首相也須二度辭職。

英國金融時報也指出,強生回朝將是一場鬧劇。

至於強生本人是否做好準備回朝的準備?他辭職時曾以「Hasta la vista, baby」為結尾來告別國會,暗喻從此回到平凡百姓家;目前他以演說賺取收入,每年可為他帶來數十萬英鎊。他真的可以放棄高薪收入,屈就年薪僅16萬4080英鎊(約合18萬2400美元)的工作嗎?相信結果可快便知道。