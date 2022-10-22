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爭英相？強生海外急歸 傳已獲百人提名

編譯盧炯燊／綜合21日電
英國首相特拉斯辭職後，前首相強生回朝的聲浪很大。圖為強生(左)上個月在議會宣誓效忠國王查理三世。(美聯社)
英國首相特拉斯辭職後，前首相強生回朝的聲浪很大。圖為強生(左)上個月在議會宣誓效忠國王查理三世。(美聯社)

英國首相特拉斯狼狽宣布辭職，下任首相將於28日出爐；特拉斯的前任、因為派對門醜聞下台的強生(Boris Johnson)從不可思議、但又無可避免的情況下極有可能回朝，目前已有多名保守黨國會議員公開表態支持他，有消息指強生已獲得所需的100個提名，他也匆匆結束在加勒比海的假期返回英國，

英國新聞網站Express.co.uk報導，強生原正與家人在加勒比海度假，但在特拉斯宣布辭職後馬上登機返國。

消息引述強生的盟友指出，他是現時唯一能夠拯救保守黨的人選，他們甚至形容，「王者正從海外回歸」（The king over the sea is returning）。

目前已最少有三名內閣大臣支持強生，商業大臣里斯-莫格(Jacob Rees-Mogg)21日率先在社交平台表態支持，其餘還有地方發展大臣克拉克(Simon Clarke)及國防大臣華萊士(Ben Wallace)。

強生直至目前尚未表態參選，但英國天空新聞網(Sky News)引述消息人士表示，預料他可獲足夠提名，並透露即使此前要求他辭職的人，現時將會轉而支持他。

路透統計了截至目前各有力競爭者的支持數字，59人支持前財相蘇納克，30人支持強生，16人支持下議院領袖莫當特(Penny Mordaunt)；但強生的勢頭不容小覷，估計他最少可獲140人提名。

保守黨規定，參選黨魁者必須最少取得100個國會議員提名，該黨目前在下議院有357席，即最多只會產生三名候選人，一般相信是上述三人之爭。

但強生可能重返唐寧街10號，也令更多保守黨人感到震驚。

此前要求特拉斯下台的保守黨議員布倫(Crispin Blunt)承認，強生能力出色，但現時仍不適宜領導保守黨，資深後座議員加拉(Roger Gale)也指出，強生因行為操守而下台，仍需就派對門事件誤導國會的指控接受調查，一旦定罪即使再任首相也須二度辭職。

英國金融時報也指出，強生回朝將是一場鬧劇。

至於強生本人是否做好準備回朝的準備？他辭職時曾以「Hasta la vista, baby」為結尾來告別國會，暗喻從此回到平凡百姓家；目前他以演說賺取收入，每年可為他帶來數十萬英鎊。他真的可以放棄高薪收入，屈就年薪僅16萬4080英鎊(約合18萬2400美元)的工作嗎？相信結果可快便知道。

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