義大利首位女總理 45歲梅洛尼上台 通膨大考驗

義大利首位女總理梅洛尼21日獲得任命，圖為梅洛尼向媒體談她的治國理念。(路透)

義大利 首位女總理梅洛尼 (Giorgia Meloni)21日帶著號稱「二戰以來最右傾」的內閣上台，擺在眼前的是日益嚴重的通貨膨脹、飛漲的能源價格等挑戰，同時肩負著團結全國，統一對烏克蘭 戰爭立場的責任。

45歲的梅洛尼是民族主義政黨「義大利兄弟黨」黨魁，聯手貝魯斯科尼(Silvio Berlusconi)的「義大利力量黨」和沙爾維尼(Matteo Salvini)的「聯盟黨」在上月的選舉中大獲全勝。

她接替德拉吉，領導1946年以來義大利第68屆政府。曾任歐洲央行總裁的德拉吉同日在布魯塞爾出席完歐盟高峰會後，便鞠躬下台。

梅洛尼任命聯盟黨的吉奧傑提(Giancarlo Giorgetti)出任經濟部長，外交部長則由力量黨的塔亞尼(Antonio Tajani)擔任。新內閣中只有6位女性部長。

內閣成員當中，執政經驗有限的兄弟黨黨員有9名，力量黨有5名，另由5個部會是由技術官僚執掌。

內閣將於22日上午宣誓就職，下周由國會上下兩院投票確認。

以義大利政壇的標準而言，梅洛尼組閣的速度相當快，但過程中可以看出這個執政聯盟內部，充滿緊張，尤其現年86歲、曾多次擔任總理的貝魯斯科尼不時企圖「干政」，阻撓梅洛尼上台。

但不出所料，貝魯斯科尼並沒有得到任何內閣職位，只能當個光棍參議員。

沙爾維尼領導的聯盟黨因為選舉表現毫不亮麗，只能屈就基礎建設部長。

內政部長由無黨籍的科班官僚皮安泰多西(Matteo Piantedosi)擔任，國防部長則由兄弟黨的共同創黨人克若塞多(Guido Crosetto)出掌。

梅洛尼未上台前就直言，她領導的新政府將「堅定支持北約及歐盟」，「誰不贊同這個基本立場，就不要在新政府內擔任要職。」她故意在貝魯斯科尼表態親俄後講出這番話。

貝魯斯科尼曾公開對力量黨國會議員說，俄烏戰爭錯在烏克蘭，他自己和俄國總統普亭關係親密，不但互贈禮物，還「甜蜜」通信。他上月說普亭「被迫」發動這場戰爭，目的是要讓「好人」入主基輔，統治烏克蘭，結果引起軒然大波。