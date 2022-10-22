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5國會議員任內全離了…俄勒岡第五區 離婚詛咒罩40年

記者胡玉立／綜合報導
俄勒岡州第五選區選出的國會議員達蓮‧胡利(右一)說，丈夫以她當選為榮，然而他們的婚姻卻以離婚收場。(Getty Images)
俄勒岡州第五選區選出的國會議員達蓮‧胡利(右一)說，丈夫以她當選為榮，然而他們的婚姻卻以離婚收場。(Getty Images)

華府國會議員的政治生涯表面風光之際，素來潛藏可能危害自身婚姻和諧的風險；但全美各國會選區中，最令人錯愕的婚姻現象，莫過於在職離婚率100%的俄勒岡州第五區；過去40年來，五位出任該選區的國會議員，全都在任職期間離了婚。

由於這個現象太過奇特，人們在緊盯11月期中選舉俄勒岡州第五區哪個政黨候選人會獲勝的同時，也忍不住關切：當選的國會眾議員，婚姻能長久嗎？

華盛頓郵報報導，該選區目前選情膠著；兩黨各自推出的女性候選人：民主黨候選人麥克勞德斯金納(Jamie McLeod-Skinner)和共和黨候選人查韋斯德雷默(Lori Chavez-DeRemer)談起自己的婚姻，都信心滿滿。

55歲的女同志麥克勞德-斯金納 (McLeod-Skinner) 與妻子卡斯(Cass)結婚迄今五年，她說：「我們這樣的已婚伴侶和過往不同，我們期待打破詛咒。」

54歲的查韋斯德雷默 (Chavez-DeRemer) 與丈夫肖恩(Shawn)結婚迄今31年，她的說法是：「家庭第一」。

事實上，早在1977年，在一連串聯邦參議員婚姻觸礁後，華盛頓郵報曾特別「診斷」聲稱，「國會山莊有離婚流行病」；那則報導指出，許多政治人物妻子把「政治」視為「共同被告」，「她們指控國會議員丈夫為討好選民經常周末不在家；工作人員對議員的奉承關注，讓他們得到自我滿足，也對婚姻造成影響。 」

當時的俄勒岡州第五區眾議員比起該州其他選區，似乎尚未受到國會服務的嚴格「詛咒」；但1970年代中期迄今，俄勒岡州第一至第四選區總計12位國會眾議員，只有兩人在任職期間離婚，總離婚率約為17%；第五區的在職離婚率卻是100%。

多年來，這個問題一直困擾著俄勒岡州政治觀察家；當地專欄作家斯塔皮盧斯(Randy Stapilus)曾在博客撰文描述這個「令人不安的趨勢」，標題是：「OR 5：對婚姻有害？」

斯塔皮盧斯推測，通勤時間太長，可能是個因素；華府飛到波特蘭機場近6小時，從波特蘭機場再到議員自家還需要多通勤一兩個小時。也或許是多年來持續選區重劃，現任者需要與新選民建立聯繫，承受額外壓力；但他的結論還是：「婚姻中發生了什麼事，誰又真的知道呢？」

俄勒岡州 眾議員 波特

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