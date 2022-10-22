曾任貿易代表署顧問 華裔伍人英疑未利益迴避被討論
官員如何迴避利益衝突？拜登任命為商務顧問的華裔伍人英(Mark Wu )在華爾街日報21日的報導中，被當做例子討論。
身為貿易代表署的科技政策顧問，伍人英上任後不久，收到通知：賣掉當時他擁有的100多萬元亞馬遜股票，要不然就迴避參加數位貿易事務的討論。
直到2021年7月16日辭職前，他沒賣股票也沒迴避可能涉及利益衝突的政策討論。這段期間，亞馬遜股價上漲約10％，他的持股增值10至50萬元。
他說，在職期間他未參與和亞馬遜業務有關的任何決策過程，離職原因是政府法規限制對他的家庭構成「太大的負擔」。
聯邦政府行政部門官員不得參與任何會影響自己財務的決策，違者可罰最高5萬元並判處五年徒刑；但這條法律幾乎徒具形式，例外案例太多，違反也不見得受罰，基本上靠「目標人員」自我要求，不大肆炒股大致都沒事。
華爾街日報說，2016到2021年，聯邦50個部會等單位，有2600名官員持有和他們任職單位有關公司的股票。檢視1.2萬名資深官員資產申報資料所獲的結論是：持有這些股票，穩賺不陪。
立法部門對「自己人」的規範更寬鬆，國會議員可以買賣自己監督企業的股票，理由很簡單：立法人員不該脫離選區的「經濟現實」，國會也沒有「規避」法規，理由也很奇特：要立法官員規避審核某些事情，選民心聲就無法上達國會。
任職哈佛大學法學教授的伍人英在拜登就職起，就擔任貿易代表署資深顧問，職掌包括促成美國和亞洲國家簽訂數位貿易協定，幫美國科技與網路零售公司拓展海外市場。
因他和太太當時擁有100萬至500萬元亞馬遜股票，2021年3月他接獲通知，說他的現職恐有利益衝突之嫌；他說這些股票是他太太促成一家公司被亞馬遜併購所獲得的報酬。
該署倫理部門要他賣掉股票，否則就不能再參與數位貿易協定的工作；他曾考慮賣掉持股，但在未取得政府相關部門出具延繳交資本利得稅的文件前，他暫未處理股票，也繼續為貿易協定出力直到去年中辭職。
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