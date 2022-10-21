盜華女身分 入侵3帳戶、冒名辦信用卡 2歹徒被逮

歹徒用這張取款單和陳女士身分信息，從其帳戶竊取2000元。(當事人提供)

身分盜竊在紐約市布碌崙(布魯克林 )華社猖獗，近期並破獲華人 偷信團夥。當地貝瑞吉(Bay Ridge)一名華女近日表示身分被盜用，三個銀行帳戶遭入侵。華裔歹徒試圖再次開戶時被識破，當場被捕。社區組織正收集相關案例，以便向相關部門和議員辦公室反映，提供更多防範及調查資源之道之道

陳女士說，2020年3月，新冠疫情初起，她發現自己道明銀行(TD Bank)帳戶名下多出一個不是她開的帳戶，信用卡也多了一張。她立刻要求銀行關閉該帳戶和信用卡。原以為是單一事件，但去年2月，又發現道明銀行的個人帳戶在布魯克林不同地方被人冒開帳戶。

不僅如此，她在大通銀行(Chase Bank)和美國銀行(Bank of America)的帳戶還發生多次帳目異常。有人在她大通銀行的帳戶存過4500元，幾天後又把錢取走；還有人在她的支票帳戶和Venmo快速支付帳戶進出過幾毛錢。

不久，她在美國銀行的帳戶幾天內被分批取走逾萬元，她立即聯繫銀行，要求銀行凍結轉帳，並且報警。陳女士這時才發現，她所有和銀行相關的電話號碼和郵箱都被別人修改。

去年11月，道明銀行海灣公園大道(Bay Parkway)支行來電，問她是否要在該支行開設新帳戶，她說沒有。該支行請她馬上過去一趟，因為有人假冒她的名義開設帳戶。陳女士趕到之後，看到竊取自己身分的人是一男一女兩名華人，很快被聞訊趕到的警察逮捕。最讓她驚訝的是，兩名歹徒到銀行開帳戶時出示的是她的駕照 ，而且和她的駕照一模一樣。

自此，陳女士的銀行帳戶恢復了寧靜。她說，從法拉盛搬到布魯克林時，重新辦了駕照，駕照信息有可能在那時洩露出去。

紐約親子互助會等華人組織正在收集華人身分失竊的案例，還在社群媒體上設立一個身分失竊者的互助群。希望提供信息和求助都可以撥打：(718)210-3743。