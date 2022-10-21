「今晚去沙龍嗎」 德拉瓦華婦遇殺豬盤 痛失166萬元

去年全美消費者投訴網路犯罪受害損失逾4億2900萬元，這些騙局受害人平均損失30萬元。(Getty Images)

隨著人們愈來愈習慣透過行動通訊進行虛擬會議和開展業務，俗稱「殺豬盤」(pig butchering)的網路騙局投訴案過去兩年急速飆升；家住德拉瓦州的華裔女性顏珍(Jane Yan，音譯)今年1月20日收到一則陌生手機簡訊，對方聲稱是因疫情受困在西雅圖的中國商人、不小心發錯簡訊；對方與顏珍用中文聊天通訊互動三個月，等她發現自己被騙時，金錢損失高達166萬元。

顏珍受騙案堪稱今年最新一波簡訊及社群媒體詐騙 的「殺豬盤」網路騙局代表案件。

倡議團體和執法官員指出，這類網路騙局詐騙者通常位於亞洲，騙子透過網路交友，誘使受害者投資 下注；騙局結束前，會先用虛假利潤讓受害者加密貨幣 帳戶「增肥」，最後騙光走人。根據聯邦調查局(FBI)網路犯罪投訴中心(Internet Crime Complaint Center) 數據，去年全美消費者投訴網路犯罪受害損失逾4億2900萬元。

加州聖克拉拉郡地方檢察官羅森 (Jeff Rosen) 指出，這類騙局一開始假裝發錯訊息，「外頭有很多孤獨的人，雖然大多數人不會回覆那種簡訊，但有少數人會。」向當局報案的這些騙局平均損失30萬元。

現年51歲的商業分析師顏珍遇上的網路騙子自稱艾瑞克(Eric)，對方先發簡訊到顏珍手機問道：「今晚我們去沙龍嗎？」儘管顏珍通常會忽略發錯的簡訊，但當下她回覆說：「你一定是找錯人了。」對方很有禮貌地道歉，然後開始問她問題，兩人聊起天來，雙方後來進一步通話。

顏珍說，艾瑞克喜歡討論家庭、食物和流行文化，還為她提出生活建議。嫁給美國人的顏珍在德拉瓦州生活30多年，她很高興有機會說中文母語，和艾瑞克很快變得友好；艾瑞克自稱是鰥夫，有一個八歲女兒，他還會發送自己做菜的照片給顏珍，在電話裡為顏珍唱最新流行歌曲。不到一個月後，艾瑞克開始談錢。

艾瑞克說他有一筆錢超過1000萬元，主要來自加密貨幣投資。由於顏珍認為艾瑞克值得信賴，2月15日，她在加密貨幣交易所Coinbase開設了第一個帳戶，此後，她陸續在BQBEX.top投資平台投入金額大小不同的資本，一切開始迴旋變色。4月29日，她發現自己已損失166萬元；次日向警方報案，調查人員告訴她，艾瑞克這個人並不存在。

顏珍說：「自從發現受騙後，我就沒有真正笑過，非常無助和絕望。」羅森表示，對陌生簡訊的最佳回應就是忽略它；「如果有人要求你在某地存錢，別照做，你該向當地警察局報案。」