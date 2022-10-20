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川普干涉司法？是否起訴現分歧 最快聖誕節後揭曉

編譯郭宣含／綜合19日電
前總統川普干涉司法部調查其將文件帶回海湖莊園案，是否會被起訴未定。（美聯社）
前總統川普干涉司法部調查其將文件帶回海湖莊園案，是否會被起訴未定。（美聯社）

彭博報導，司法部檢察官認為，已握有足夠證據可起訴前總統川普干涉司法部調查其將文件帶回海湖莊園(Mar-A-Lago)一案；不過消息人士透露，調查人員對於是否起訴川普仍爭執不下，若要起訴，最快得等到聖誕節之後。

彭博引述消息人士報導，這一群負責調查川普宅邸機密文件的檢察官團隊尚未正式向司法部長加蘭德(Merrick Garland)提出建議，加蘭德最終將決定是否批准或駁回該行動。不過消息人士表示，調查人員不太可能對川普可能犯罪的其他調查提出干涉指控。

匿名消息人士還指出，聯邦調查局(FBI)部分探員反對提出這起政治起訴案，因為川普考慮參選2024年總統選舉且擔心此舉恐引發政治波瀾，但其他探員則表支持；目前FBI探員尚未做出最後決定。

司法部已公開表示，干涉司法是不當處理機密文件調查的一部分，並指出FBI申請搜查海湖莊園時，有其指控的合理原因。

儘管如此，消息人士表示，司法部在11月8日期中選舉前不可能提出或公開對川普的任何指控，加蘭德有諸多考量，可能得等到聖誕節後才會決定是否起訴；部分官員希望完成所有相關文件調查，一部分是為了確認川普是否該面臨其他指控，但這一切還得等到特別主事官12月16日審視完文件，而這可能拖慢起訴進度。

「川普在全國遭調查的一切案件中，干涉司法是穩操勝券的事，我認為他會被起訴。」FBI反情報助理前助理局長費格魯茲(Frank Figliuzzi)表示：「我不懂年底前為何不能提出干涉司法指控。」

彭博指出，就算握有大量證據，前總統可能遭起訴仍舊前所未見，此舉恐在早已因政治狂熱和緊張情緒高漲而分裂的美國引起風暴；加蘭德將面臨重大任務，做出是否起訴的決定。

司法部拒絕對此評論。

司法部前官員、資深律師勞夫曼(David Laufman)表示，遇到這類案件，你會希望案件盡可能無孔不入；調查團隊的職業檢察官通常會整理出案件備忘錄，討論該案件的優弱勢，再決定是否建議尋求刑事控訴。

川普 司法部 FBI

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