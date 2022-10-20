遭女作家控20多年前性侵 川普提交證詞

78歲的女作家珍‧卡若爾指控川普強姦案，川普19日提交書面證詞。（美聯社）

法新社報導，就現年78歲的女作家珍．卡若爾(E. Jean Carroll)指控川普 於1990年代中期在紐約第五大道布格多夫古德曼百貨公司(Bergdorf Goodman)更衣間強姦她的案件，前總統川普19日向法院提交書面證詞，目前尚不清楚證詞內容。

卡若爾的律師所屬事務所發言人19日發表同步聲明，指「收到川普的書面證詞，目前無可奉告。」

卡若爾所指控的強姦案發生於1990年代中期，雖然已超過刑事法上的追訴期，但紐約州 法律規定，性侵害案件即便超過法律追訴期，被害者仍有提出一次民事訴訟請求損害賠償的機會；卡若爾因此在川普的總統任期內向法院起訴。

然而，本案審理過程中卻因為諸多程序問題延宕至今，例如政府內部就為了司法部是否能在此案件中代表總統有過爭執，即便後來川普自聘律師，程序法上也有總統在民事訴訟案件中是否享有行政特權的「異見」；因此川普律師團多次向法院聲請延後提交書面證詞的時間，一直到本案承審法官卡普蘭(Lewis Kaplan)下令，兩造必須分別於14日及19日提交書面證詞，拒絕再度延後，不過目前尚不清楚卡若爾方面是否已於14日提交書面證詞。

川普方面被法院指定提交書面證詞的前一天，卡若爾還在推特上發布了她的律師蘿貝塔．卡普蘭(Roberta Kaplan)的照片，並加上「卡若爾訴川普，律師，明天好運！」的文字，但不久後就刪除；據悉卡若爾的律師與本案承審法官只是剛好同姓，兩人之間並無任何親屬關係。