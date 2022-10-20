寒冬到 烏克蘭30%電廠被炸毀 宣布限電1天

烏克蘭30%發電廠遭俄羅斯飛彈攻擊損毀，烏已宣布20日將全國限電。(美聯社)

烏克蘭 總統資深助理19日表示，俄羅斯飛彈攻擊損毀至少30％烏國發電廠後，19日持續炸毀更多發電設施，烏克蘭20日將全國限電。

澤倫斯基 的助理提摩申科(Kyrylo Tymoshenko)在社群媒體Telegram上宣布，「從早上7點到晚上11點，有必要將用電量減到最低......如果這樣還不夠，大家要有短暫停電的準備。這是迫不得已的措施。」

澤倫斯基和高階官員會商電廠安全問題，包括萬一全國能源系統崩潰，該如何應對。

國營電網烏克蘭能源公司(Ukrenergo)稍後說明，限電措施20日實施一天，「過後，隨著寒冬逐步降臨，我們不排除拜託大家忍受更頻繁限電的可能。」

19日稍早，俄國 飛彈擊中西部布爾什丁(Burshtyn)市主要火力發電廠，似乎有意在冬季來臨前，盡量摧毀烏國重要的基礎建設。這座煤炭發電廠供應西部三省500萬人用電。戰爭爆發前，烏國人口4100萬，也就是超過10％人口靠這座電廠供電。

電廠所在地Ivano-Frankivsk省長歐尼許楚克(Svitlana Onyshchuk)說，直到10天前，離前線好幾百公里的這個地區，開戰8個月，一直相當平安無事，10月10日，電廠挨了四枚飛彈攻擊，19日再度被擊中，幸好沒人受傷。

另一西部省Vinnytsia省長波爾佐夫(Serhiy Borzov)說，俄國19日也對該省能源相關設施發動攻擊。

西部大城Lviv市長沙多維(Andriy Sadovyi)說，最近被俄國飛彈損毀的電廠，要好幾個月才能修復。「我們必須關掉電燈 ── 這是不得已的作法，我們必須節約用電。」

首都基輔市長說，攻擊首都地區的俄國飛彈，被當地的防禦系統擊落。另外，總統辦公室說，東北部Chernyhiv地區遭受無人機襲擊，三名平民受傷。

烏克蘭空軍總部說，俄國戰機和10台Shahed-136「自殺無人機」發射的巡弋飛彈，有四枚被烏克蘭防空部隊擊落。

烏克蘭指控俄國發動無人機攻擊。伊朗否認提供無人機。俄國18日也否認發動無人機「直衝目標然後引爆」攻擊。