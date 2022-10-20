不向俄低頭 歐盟擬合購天然氣 設氣價上限

歐盟20日召開盟國領袖峰會，尋求解決能源危機。(路透)

歐洲聯盟雖然大團結對抗侵略烏克蘭的俄羅斯，但20日召開盟國領袖峰會，尋求共同措施，遏止業已損及區內經濟的能源危機，開會前卻看法分歧，恐致歐盟 4億5000萬民眾今冬日子難熬；目前歐盟領袖打算集資購買天然氣 ，另暫時對氣價設定上限，確保能源市場過熱不會再度讓歐盟陷入夢魘。

因歐盟各國競購天然氣，填滿國家儲備來抗冬，天然氣價格夏季失控；27成員國祭出一連串制裁，對付俄國 侵略烏克蘭；俄國總統普亭則回敬以停止透過油、氣管道供應天然氣及石油給歐盟，讓歐洲很多產業運轉陷入困難。

歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)表示，俄國有系統地透過能源想敲詐歐盟。

匈牙利「搗蛋」 峰會抗俄現分歧

大多數歐盟領袖矢言維持目前對抗俄國的做法；但走向威權的匈牙利總理奧班(Viktor Orban)在能源峰會前有搗蛋的傾向，聲稱歐盟制裁俄國，主要傷害到的是歐盟公民，而非普亭，與其他領袖意見衝突。

因為俄烏戰爭，歐洲發生能源危機，要找出共同因應之道以資因應，現證實很困難；峰會主席、歐盟理事會主席米歇爾(Charles Michel)表示，這次集會十分艱鉅。

很多歐盟國準備採納天然氣價格上限的提案，但德國、荷蘭對此刁難多多。

德國反對設定天然氣價上限；要求匿名的德國高級官員大力宣稱，天然氣市場若實施人為干涉，會出現諸多負面影響，就取得天然氣，還有促使各國政府及消費者節約天然氣，都是如此；荷蘭也唱一樣的調調。

德方官員又說，價錢出得高，天然氣就往當地跑；在全球市場機動性強、有彈性的國家才有替代方案；一名歐盟高級官員也附會說，歐盟不想見到所有液化天然氣都賣到中國去。

但外交官員表示，歐盟聯合購買天然氣，另採取措施，幫忙因能源價格上升而受害最大的同盟國家，以示團結，按理該受到更大支持。

然而，匈牙利總理奧班對俄國很友善，讓歐盟日子愈來愈難過；他稱歐盟對俄制裁已失敗，重擔難以承受，得反思制裁政策；奧班政治方面不啻向歐盟攤牌，一副撕破臉的樣子。