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普亭祭出戒嚴 學者：恐將整個俄國拉入戰爭

編譯盧炯燊／綜合19日電
俄羅斯總統普亭宣布在早前兼併的烏克蘭四個地區︰頓內次克、盧甘斯克、札波羅熱和赫爾松實施戒嚴。(歐新社)
俄羅斯總統普亭宣布在早前兼併的烏克蘭四個地區︰頓內次克、盧甘斯克、札波羅熱和赫爾松實施戒嚴。(歐新社)

俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)19日在國家安全會議上，宣布在早前兼併的烏克蘭四個地區︰頓內次克、盧甘斯克、札波羅熱和赫爾松實施戒嚴，同時頒令限制俄羅斯南部八個與烏克蘭接壤地區的進出人流，等於實施戰時措施，對此各方紛紛作出自己的解讀。

專家及學者表示，戒嚴令會將整個俄羅斯社會拉入戰爭，加強未來進攻的基礎，所謂「特別軍事行動」已演變成全面戰爭。因為有關宣布指出，戒嚴期間，俄羅斯聯邦可能會採取其他措施。

倫敦大學學院斯拉夫和東歐研究學院名譽教授加萊奧蒂(Mark Galeotti)說，普亭所做的實際上是讓整個俄羅斯聯邦進入某種程度的戒嚴。

他表示，普亭一直避免將政治、社會及經濟予以國家動員模式，但現在顯然由於戰爭失利而不得不作出改變，尤其是俄羅斯有可能很快失去對赫爾松的控制。

加萊奧蒂相信，戒嚴令或會對整個俄羅斯社會產生廣泛影響，因為它容許官方控制工業活動以協助戰爭，也進一步控制媒體或壓制與優先事項相衝突的勞工行動。

俄羅斯八個與烏克蘭接壤地區，包括克里米亞在內，限制人流進出等於實行經濟動員。

約翰霍普金斯大學高級國際研究學院副教授芬克爾(Eugene Finkel)認為，實施戒嚴不會明顯改變當地的局勢，但俄羅斯極有可能在其他地區也宣布不稱為戒嚴的戒嚴令。

烏方：驅逐烏人民 搞種族滅絕

烏克蘭方面，雖然總統澤倫理斯基的辦公室迅速將普亭戒嚴令的重要性降至最低。他的顧問波多利亞克(Mykhailo Podolyak)指俄羅斯在被占領土上實施戒嚴，實質是通過另一次重組行動，掠奪烏克蘭人財產。

然而烏克蘭國家安全與國防委員會秘書丹尼洛夫(Oleksiy Danilov)認為，普亭在兼併地區實施戒嚴令，是準備將區內烏克蘭人大規模驅逐到俄羅斯的蕭條地區，以改變當地的民族結構，也對留下來的人實行更嚴厲的待遇。

烏克蘭地方官員更警告說，莫斯科準備強行驅逐整個城市，是實行種族滅絕的新表現。

俄羅斯總統普亭宣布先前兼併的烏克蘭四地區戒嚴後，車子行駛過赫爾松的一處巴士站。(...
俄羅斯總統普亭宣布先前兼併的烏克蘭四地區戒嚴後，車子行駛過赫爾松的一處巴士站。(Getty Images)

俄羅斯 烏克蘭 普亭

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