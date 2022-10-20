戰況吃緊 俄撤赫爾松6萬平民 占領區實施戒嚴

俄國總統普亭19日宣布占領烏克蘭的四區實施戒嚴。（美聯社）

俄國總統普亭 19日簽署命令，在俄國上月宣布兼併的赫爾松等烏克蘭 四州實施戒嚴令。普亭說，這項命令將給予當地首長更大權限，維持社會秩序並保護重要設施。

國際間對於戒嚴令的解讀也有所不同。美聯社報導，預料地方首長將可限制民眾旅行和集會，並加強言論管制，執法單位也會有更大權力；這是俄軍在烏克蘭受挫的另一個跡象。

烏批：俄恐將民眾當人肉盾牌

烏克蘭總統澤倫斯基表示與普亭已無談判空間，烏克蘭不會退讓。烏克蘭政府則呼籲赫爾松居民不要理會俄國的撤離要求，表示烏軍尚未發動攻勢，俄國行動可能是想將這些民眾當成人質或人肉盾牌。

面對烏克蘭軍隊反攻，俄羅斯 軍隊接連在烏克蘭東部和南部受挫，俄羅斯新任指揮官蘇洛維金罕見承認俄軍在烏克蘭情勢「吃緊」，並宣布烏克蘭南部大城赫爾松巿隨著烏軍逼近，情勢「非常困難」，準備撤離赫爾松平民。莫斯科扶植的赫爾松州占領區行政首長薩爾多宣布從第聶伯河西岸四個城鎮撤離平民。

薩爾多說，大約五萬至六萬平民將「有序逐次撤離」，俄國指派的官員也將離開當地。俄國媒體報導，居民已收到警告，表示烏克蘭軍隊將砲擊城內，要民眾搭乘巴士撤離。

俄國要求位於烏克蘭南部的赫爾松市居民撤離，戰情似有升高態勢。（Getty Images)

靠近克里米亞的赫爾松巿是赫爾松州首府，也是二月24日開戰以來首個落入俄軍手中的烏克蘭大城。赫爾松州則是俄羅斯近日宣告兼併的烏克蘭四州之一。

蘇洛維金十天前才獲任命為俄羅斯的烏克蘭境內「特別軍事行動」指揮官。他說，赫爾松巿情勢「非常困難」，「俄軍尤其要確保赫松巿平民安全撤離」。他表示，烏克蘭的攻擊鎖定民用基礎設施，「對居民性命構成直接威脅」。他表示，俄軍在烏克蘭情勢「吃緊」，「敵人未放棄攻擊俄軍陣地」。

俄軍近幾周在赫爾松州後撤20、30公里，有可能被逼至第聶伯河西岸。赫爾松是第聶伯河沿岸的港口城市。平民撤離顯示俄軍在當地面臨壓力，但目前尚無跡象顯示烏軍即將對赫爾松巿發動攻擊。

拜登：普亭只會虐待烏克蘭公民

拜登總統19日表示，在普亭宣佈在最近吞併的四個烏克蘭地區實行戒嚴後，「我認為普亭發現自己處於非常困難的境地，似乎唯一可用手段就是殘酷對待烏克蘭公民，試圖逼迫他們投降；但我相信他們不會那樣做。」

普亭17日對烏國首都基輔發動最新一波無人機襲擊，目標是攻擊基礎設施對平民造成傷；28架無人機襲擊基輔時，至少有3人喪生，其中包括一對懷有身孕的年輕夫婦。烏克蘭軍隊9月初以來不斷在戰事中取得重大進展，俄羅斯軍隊面臨一連串挫敗，普亭為此採取諸多戰事升級大動作。

戒嚴令訂20日生效，賦予俄羅斯地區領導人在盧甘斯克（Luhansk）、頓內次克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）和赫爾松（Kherson）四區擁有額外緊急權力；立法草案顯示，戒嚴令可能包括限制旅行及公共集會、加強審查和擴大執法權力。