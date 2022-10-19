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20大首提「規範財富累積」衝擊富豪 未來迅速致富不易了

記者林則宏、陳政錄／北京報導
中共20大召開，元老角色受關注。圖為20大開幕，中共總書記習近平(左)攙扶前總書記胡錦濤。(路透)
中共20大召開，元老角色受關注。圖為20大開幕，中共總書記習近平(左)攙扶前總書記胡錦濤。(路透)

中共總書記習近平完成「脫貧攻堅」後，在20大報告中宣告下一步將帶領人民走向「共同富裕」，並首度提出「規範財富累積制度」。未來在中國想再透過資本市場操作等迅速致富，恐將很難再有空間。

習近平在20大報告中將「完成脫貧攻堅、全面建成小康社會」列為其執政十年所完成「具有重大現實意義和深遠歷史意義」的三件大事之一。

展望未來，習近平提出，從現在起，中國共產黨的中心任務是「以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興」，而「中國式現代化」的特點之一就是「全體人民共同富裕的現代化」。

20大報告稱，「共同富裕是中國特色社會主義的本質要求，也是一個長期的歷史過程。我們堅持把實現人民對美好生活的嚮往作為現代化建設的出發點和落腳點，著力維護和促進社會公平正義，著力促進全體人民共同富裕，堅決防止兩極分化」。

對於如何實現「共同富裕」，報告在「完善分配制度」中指出，「堅持按勞分配為主體、多種分配方式並存，建構初次分配、再分配、第三次分配協調配套的制度體系」。

此外，要增加低收入者收入、擴大中等收入群體。「加大稅收、社會保障、轉移支付等的調節力度。完善個人所得稅制度，規範收入分配秩序，規範財富累積機制，保護合法收入，調節過高收入，取締非法收入」。

浙江大學共享與發展研究院院長李實對中新社表示，「規範財富累積機制」是首次提出的；當前中國財富累積速度很快，但財富差距在擴大；在推動「共同富裕」背景下，需要規範財富累積機制，增強財富分配公平性，縮小財富分配差距，以防出現「富者累巨萬，而貧者食糟糠」現象。

中國勞動學會特約研究員蘇海南接受新京報訪問時表示，20大報告創造性地提出「規範財富累積機制」等新論述，是順應民意的呼喚。

20大 習近平 低收入

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