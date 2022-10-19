布林肯「北京加快統一」說 國務院不回應

國務卿布林肯 (Antony Blinken) 17日稱北京決心加快統一時間表，對此，國務院 和國防部18日面對媒體詢問均不回應這項評估，轉而重申美國政策沒有改變，致力維護區域和平穩定；至於布林肯的態度是否代表拜登 政府整體立場，國務院表示，布林肯是拜登政府一員。

國務院首席副發言人巴特爾(Vedant Patel) 18日在例行記者會答覆媒體詢問時表示，布林肯和其他資深官員過去多次表示，北京正尋求比以前更加脅迫的方式來改變現狀。

巴特爾表示，布林肯17日也說，習近平治下的是截然不同的中華人民共和國，對內愈發壓迫，對外更具侵略性，挑戰美國及盟友夥伴的利益與價值觀；美中將會競爭，同時在部分議題上合作。

巴特爾表示，美國對台灣的立場沒有改變，美國有著長期的基於台灣關係法、美中三聯合公報以及六項保證的「一個中國」政策，美國持續反對任一方片面改變現狀的任何作為，並相信兩岸歧見能和平解決。

被問到「北京加快統一時間表」是否代表拜登政府的共同評估及觀點，巴特爾並未直接回應，他說，布林肯是拜登政府一員。

國防部發言人賴德(Patrick Ryder)也在記者會被問到布林肯的談話，他拒絕評論；賴德表示，五角大廈持續視中國為「步步進逼的威脅」，不推測侵略時間表，從戰略角度看，美國的政策重點在維持整個區域的穩定和安全。

「我們看到的這些言論、脅迫行徑和行為，無助維持區域的和平與穩定。」賴德說，美國會持續非常密切地關注此事，重點放在與盟友夥伴合作，嚇阻情勢不要發展到那一步。

賴德表示，美國對中國和台灣的政策沒有改變，依然奉行「一中政策」，美國會持續把重點放在嚇阻可能的軍事行動，並呼籲雙方和平解決這些問題。

中共中央總書記習近平16日發表20大政治報告說，「解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。」