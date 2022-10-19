美元猛升 全球經濟更糟…非洲保安不再吃肉 歐洲酒商喊漲

義大利羅馬一名收銀員正在將50歐元兌換成美元。（美聯社）

美元升值給世界帶來巨大痛苦，亞洲從菲律賓的馬尼拉到印度 的新德里、從非洲埃及的開羅到英國 的曼徹斯特都有切身感受。許多經濟學家認為，強勢美元加劇了全球通膨壓力，惡化了世界經濟，增大了明年爆發全球衰退的可能性。

美元升值對世界的衝擊包括：其他國家的進口品更貴，加劇通膨壓力；兌換美元需要更多當地貨幣 ，擠壓了用美元借貸的企業、消費者和國家；迫使其他國家央行提高利率，以強化本國貨幣和防止資金外逃，但升息會使成長緩慢和失業率升高。

美元今年升值18%，上月達到20年新高。聯準會為了遏止通膨飆漲今年五次升息，並暗示可能繼續升息，因而導致美國政府和企業的債券利率更高，吸引全球資本和推高美元幣值。但同時造成其他國家的貨幣貶值，尤其是貧窮國家，印度貨幣對美元的比率今年下跌近10%，埃及貨幣跌20%，土耳其貨幣大跌28%。土其其伊斯坦堡一家兒童服裝店的業主表示，他要用更多當地貨幣購買用美元計價的進口貨，不得不加價賣給當地消費者。

從肯亞首都奈洛比的汽車配件廠到英國的葡萄酒進口商，都抱怨美元飆升導致他們的貨幣疲軟，致使日用品與服務的價格大漲。康乃爾大學貿易政策教授普拉薩德(Eswar Prasad)說：「強勢美元使世界其他地區糟糕的經濟更加惡化。」

開羅一名保安將妻子和孩子送到鄉下父母家，自己留下做兩份工，與年輕人合住並停止吃肉，說他這樣做是沒有選擇，什麼都漲價一倍多。

印度一家美國堅果進口商說，盧比的創紀錄下跌和運輸成本上漲，使他們8月只進口400個貨櫃，而去年同期是1250個。如果消費者因為漲價而不買，整個堅果供應鏈都會受到衝擊。

富國也不能避免美元升值帶來的衝擊，在面臨能源價格飛漲和經濟衰退的歐洲，20年來首次出現1歐元的價值低於1美元，英鎊比一年前貶值28%，英國首相日前宣布備受爭議的財政政策後，英鎊也大幅貶至幾乎與美元平價。