20大後鬆綁 中國大增國際航班 檢疫可望放寬為3＋4

中國國際航空的航班，可望在中共舉行20大之後大幅增加。（路透）

中共20大之後，中國國際民航航線 將大幅增班、加密多條國航航線，包括東航 、南航、海航等航空公司都已宣布相關措施。其中，東航最快於10月20日起開始執行。大陸防疫政策調整也受到關注，港媒引述消息人士指，中國可能會放寬現行「7＋3」的檢疫規定，改為「3＋4」。

疫情爆發以來，中國嚴格防控境外輸入疫情，導致國際航班大幅刪減，但自10月下旬起，多家航空公司宣布恢復並加密多條國際航線，開啟冬春航季。

據界面新聞報導，為盡快貫徹落實國務院關於逐步、穩妥增加定期國際客運航班的有關部署，東航、南航、海航等公司迅速制定航班恢復方案。

東航稱，將於10月底恢復多條國際航線，包括上海—曼谷—青島；杭州／青島／南京／昆明—東京成田；青島／南京／煙台—首爾仁川，以及青島—杜拜等航線。進入11月，東航還將陸續恢復和加密杭州—馬尼拉、昆明—胡志明等國際航線。

南航表示，計畫10月起恢復廣州—雅加達、大連—東京成田航線。同時，在廣州至杜拜、馬尼拉、曼谷和金邊等航線上增班。其中，廣州—雅加達航線10月26日起恢復，每周兩個往返；大連—東京成田航線10月25日起恢復，每周兩個往返；廣州—杜拜航線10月27日起增至每周三個往返等。

海航稱，換季後，海南航空將繼續運營北京 —布魯塞爾、北京—莫斯科、北京—貝爾格萊德、北京—柏林、北京—曼徹斯特、重慶—羅馬、重慶—馬德里、深圳—溫哥華、大連—東京、大連—首爾共十條往返國際客運航線。

同時，增加重慶—羅馬國際航班至每周兩班，並加快國際航班的復航工作，以滿足出入境需求。

香港星島日報引述消息稱，中共20大雖堅持「動態清零」不動搖，但消息稱，中國增加國際航班，對酒店的需求將大幅增加，只有兩個可能，一是有新的酒店供應，這可能性不高；二是放寬現在「7＋3」入境檢疫隔離安排，變成「4＋3」或「3＋4」，酒店供應自然會增加。

在中共舉行20大之後，中國國際民航航線將大幅增班，也顯示中國的入出境檢疫措施也可能調整。圖為旅客在海口美蘭機場辦理登機手續。(新華社)

不過，中國正向國際旅客敞開大門之際，旅客須為此付出高昂代價。查價顯示，現在由中美航線票價有時比疫情前高出10倍。搜索美國聯合航空官網，從舊金山到上海、中途停留韓國的單程經濟艙機票，11月價格逾4000美元；這還不包括在酒店強制隔離，可能另加數百元以上開銷。

華爾街日報報導，以北京美國商會會長哈特(Michael Hart)為例，他說今夏他首次從中國出發赴美探親，返程航班他付了3000元，還得先在香港停留和隔離，再飛往中國再次隔離。「這是我能買到最便宜的經濟艙座位，」哈特說，他曾考慮直飛，但必須花費5000元，航班更有可能被取消。

位於紐約的Internova Travel Group旅遊服務公司數據顯示，從芝加哥奧黑爾國際機場到中國的經濟艙機票價格是2019年的6倍，是去年的2倍多；今年從舊金山飛中國的經濟艙機票價格是2019年的10倍。

高昂航班成本和其他疫情規定，讓外國高管重新考慮曾令人垂涎的外派中國工作，也讓海外中國公民難以回國。旅遊數據公司OAG數據顯示，疫情前有9家航空公司在美中運營數十個每日直飛航班；如今只有四家航空公司(均位於中國)運營直飛。達美航空總裁豪恩斯坦(Glen Hauenstein) 9月曾表示，公司考慮在10月中共20大會議後某個時間恢復更正常的赴中旅行，但他說： 「我們還沒有做出任何決定。」