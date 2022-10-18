拜登宣布：學貸減免上線 4300萬人受惠 明年年底截止

拜登總統堅定推動的學貸減免政策正式接受申請，國會預算辦公室估計，聯邦在十年內將支出4000億元。(歐新社)

拜登 總統17日宣布，拜登政府的學生貸款減免計畫正式上線，民眾可透過手機或桌機申請，操作簡單，過程不超過五分鐘，該計畫預計可讓多達4300萬人可受惠；白宮 也宣布，自14日推出試用版後，已有逾800萬人申請，申請期限到2023年年底。

拜登17日表示：「今天我要宣布，數百萬名勞工與中產階層民眾可提出申請，並獲得學貸減免，操作簡單而且現已上線。」

拜登政府14日便推出學貸減免申請試用版，根據白宮統計，試用版推出後，已有逾800萬名學貸借貸者提出申請，目前網站無錯誤或當機回報。

流程簡單 操作不超過5分鐘

拜登鼓勵數千萬名符合資格者造訪studentaid.gov，並表示申請人可透過電腦或手機快速填表，流程簡單且不超過五分鐘。

拜登表示：「這將改變數百萬名美國人的生活」，他也坦言聯邦政府 付出極大心力，才能在短時間推出該網站。

拜登總統推動的學貸減免計畫正式上路接受申請，為民主黨選前創造利多。（歐新社）

拜登擬為年收入未達12萬5000元者，取消高達1萬元的學貸，並為裴爾助學金(Pell Grants)受領者免除高達2萬元學貸。學貸減免申請表須填上借貸者姓名、出生日期和社會碼等資訊，申請表分成英文與西文二式，申請期間開放至2023年12月31日。

學貸借貸者申請時無須登入聯邦獎學金(FSA)帳號，也不須上傳稅表或任何文件，申請時僅要求借貸者勾選其依循美國法律確認表單所有資訊正確無誤。

美聯社指出，在學貸減免申請網站試用期間，申請人數已占聯邦政府預計填表總人數的四分之一，凸顯該計畫受到歡迎，學貸借貸者熱切希望收到減免。另約有800萬名背負學貸者已在聯邦教育部建檔，無須申請便可獲得學貸減免。

學貸減免 兩黨爭議面臨訴訟

拜登競選期間便提出學貸減免承諾，但該議題歷經逾一年審議仍具有適法性的爭議，該計畫在期中選舉前引發激辯，共和黨人和部分民主黨人認為，送大學畢業生這份大禮不公平，預估聯邦政府將為此增加4000億元支出。

拜登17日也對此提出辯護，「我當時承諾，若選上總統，我的政府會努力為民服務，推出這項計畫便是兌現該承諾。」

拜登也直指批評該計畫或擬提出訴訟的共和黨官員，斥其憤怒很虛偽，「我永遠不會對幫助美國勞工和中產階級從疫情中恢復一事道歉。」

拜登坦言，儘管學貸減免計畫正面臨訴訟，但聯邦政府認為該計畫不會受到影響。