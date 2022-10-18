棄車保帥沒用 英相特拉斯本周恐被逼宮…將成最短命首相

英相特拉斯有可能很快被趕下台，成為史上最短命英相。（美聯社）

英國 首相特拉斯 (Liz Truss)上周緊急撤換財政大臣夸騰(Kwasi Kwarteng)，引發金融市場動盪的減稅政策也大轉彎，力求保住首相大位。但保守黨人士私下預測，棄車保帥可能沒用，9月6日才上任的特拉斯最快本周會被趕下台，成為史上任期最短英相。

華爾街 日報報導，保守黨議員現在必須權衡，是否該讓特拉斯帶領該黨參加兩年內必須舉行的大選，或是她的政治威信已有不可逆轉的傷害，由她領導保守黨必敗無疑？分析人士說，她的前景很不樂觀，很快就會丟工作。

倫敦國王學院政治教授波格登認為特拉斯撐不久，「最多再幾周，也許更短」。他說，保守黨議員認為特拉斯會害他們也敗選，是促成他們換首相的動力。

保守黨議員哈爾芬等人已公開呼籲特拉斯辭職。黨內和金融圈不少人認為，前財政大臣夸騰是在執行特拉斯的政策，特拉斯撤換他是懦弱的政治行徑。

目前，資深內閣成員仍支持特拉斯。金融時報援引一位親特拉斯的黨內人士說，「陰謀反政府者明顯罔顧經濟或市場狀況，市場就怕政局不穩」。

上周PeoplePoll的民調顯示，特拉斯的支持度僅9%，是1990年代以來最低。

每日郵報報導，保守黨議員本周將試圖將特拉斯趕下台。消息人士說，上百名保守黨議員準備向負責籌辦黨魁選舉的「一九二二委員會」主席布雷迪提交對特拉斯的不信任信函，敦促布雷迪告訴特拉斯，「她的時間到了」，或是改變黨規，允許立即對她的領導權進行信任投票。

如果特拉斯兩個月內下台，她將成為英國有史以來「最短命」的首相。不過，保守黨還必須找到繼任者。目前熱門人選包括先前黨魁選舉敗給特拉斯的前財政大臣蘇納克、下議院領袖摩丹特及國防大臣華勒斯。

美聯社指出，特拉斯名義上仍是首相，但政府權力已轉移到財相杭特(Jeremy Hunt)身上。不過，杭特仍堅稱「首相主導一切」。