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上任3天 英新財相強勢取消減稅案 振奮市場

編譯林聰毅／綜合報導
英國新任財政大臣杭特17日宣布將有新的財政藍圖，取消原本的減稅計畫。(Getty Images)
英國新任財政大臣杭特17日宣布將有新的財政藍圖，取消原本的減稅計畫。(Getty Images)

英國新任財政大臣杭特(Jeremy Hunt)17日宣布將取消計畫中的減稅案，幾乎完全推翻前財相夸騰(Kwasi Kwarteng)宣布的稅收計畫，並表示消費者從明年4月起將負擔更多能源上漲成本，以恢復公共財政秩序，並安撫市場與投資人。

杭特說，政府之前規畫的調降最低所得稅率(20%降至19%)方案，將無限期擱置。他還撤回了調降股利稅率及取消酒精稅的計畫，並暗示可能會在未來幾周內祭出更嚴厲的削減支出措施。

這項減稅政策大轉彎，可為政府節省320億英鎊(約363億美元)，包括先前撤回的為最高所得者減稅20億英鎊在內。但這項金額仍遠低於政府填補公共財政黑洞及重建市場信譽估計所需的700億英鎊。通膨飆升及成長疲軟，不斷侵蝕英國政府的稅收。

不過市場仍給予正面的回應。英鎊兌美元匯率17日一路走高，在倫敦午盤上漲超過1%；英國公債殖利率也大幅下跌，十年期公債殖利率大跌35個基點至3.794%，30年期殖利率也下跌40個基點。債券殖利率與價格成反比。

英國下議院財政委員會主席、保守黨議員斯特萊德說：「杭特財相一上任就強勢出手，採取必要行動，動作迅速。提早在今天前往下議院發表聲明是明智之舉，成為出乎市場意料之外的正面消息。」

自三天前接任財相以來，杭特不斷勾勒一條與首相特拉斯(Liz Truss)截然不同財政途徑，他已預告將增稅也須削減支出。他也將照前財相夸騰已宣布的時間表，打算在10月31日提交完整的財政計畫。

杭特還宣布，用以補貼消費者和企業能源帳單的能源方案，將只實施到明年4月，然後再加以檢討，讓「納稅人付出的成本遠低於原計畫」。他說：「任何政府的核心責任，是做經濟穩定所必需做的事情。」

執政的保守黨希望杭特上任後，能為政府提供亟需的支持。各項政治民調顯示，保守黨的支持度跌至1990年代以來僅見的低點。另據媒體報導，保守黨國會議員對就任首相僅40天的特拉斯愈來愈不滿。然而，根據目前的保守黨的黨規，12個月內不能選舉新黨魁。

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