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食品價飆漲 牛奶漲15.2%、蛋類30.5% 估計明年仍續漲

編譯孫梁／綜合17日電
食品價格持續上漲，蛋類漲幅達30.5%。(Getty Images)
食品價格持續上漲，蛋類漲幅達30.5%。(Getty Images)

食品價格上漲，絲毫沒有放緩跡象，勞工部的資料顯示，如今的食品比一年前漲價13%，僅9月就上漲0.7%，漲幅超過其他各種消費品8.2%的通膨率，其中水果和蔬菜比一年前上漲10.4%，牛奶漲15.2%，蛋類達30.5%。專家指出，由於造成漲價的俄烏戰爭、極端乾旱和供應鏈混亂等問題仍不明朗，食品價格明年將持續上漲。

專家擔憂食品價格居高不下將加劇衰退，表示汽油和汽車等9月的價格在下跌，但食品價格卻持續升高。食品行業協會副會長哈里格(Andy Harig)說：「今年秋天的物價將非常艱難，或許要到明年第二季結束時，才能穩定下來。」

聯準會的升息政策減緩了消費者對部分產品的需求，但食物是必需品，反饑餓組織「為世界提供麵包」政策主任提格(Jordan Teague)說：「食品價格升高，占低收入家庭的支出比重將更大。如果他們還要付房租或醫療帳單，往往就會買廉價或不健康的食品，或是少買食物。」

俄羅斯是全球最大化肥出口國，被制裁後化肥的價格今年創下紀錄，俄羅斯的盟友白俄羅斯和中國也都限制化肥出口，與高油價一起抬高農作物的生產、加工和運輸成本。哈里格說：「全球的糧食需求量巨大，夏天是增加播種的季節，但播種太昂貴，農民沒錢。」烏克蘭的貿易通道黑海在戰爭中被封鎖，導致美國和海外的麵粉、麵包和穀物的價格飆升。

農場主和食品加工廠表示，卡車司機、冷藏車和火車司機的短缺，增加了穀物和牲畜等農產品的運輸困難。

鐵路占美國穀物運輸四分之一，但5月以來14%的穀物運輸量沒有完成，晚點率達30%，鐵路工人罷工的陰影消除後又重新浮現。穀物運量占13%的水路運輸，因為密西西比河水位下降而受到影響。

極端氣候和病蟲害影響了農作物生產，包括西部地區乾旱導致堅果和水果與蔬菜減產、南美洲乾旱使咖啡豆價格升高，以及今年春天的禽流感造成禽類價格升高17.2%，都推高了食品店的價格，火雞肉的價格今年9月比一年前飆升112%。

食品價格持續上漲，蛋類漲幅達30.5%。(Getty Images)
食品價格持續上漲，蛋類漲幅達30.5%。(Getty Images)

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