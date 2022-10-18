彭博：經濟衰退 明年機率100% 重傷民主黨選情

紐約市一名女子低頭走過畫著城市景觀的壁畫前，經濟衰退的的日子已逼近。（路透）

由彭博(Bloomberg)編制的「經濟衰退概率模擬」顯示，由於各項指標出現「普遍性的惡化」，經濟衰退的機率快速上升，一年後陷入衰退的機率已達「100%」，一年內陷入衰退的機率亦達七成以上；隨著期中選舉 的日子逼近，經濟衰退已成定局的消息，恐怕是再次斲傷民主黨 的選情。

彭博的經濟衰退概率模擬顯示，一年之後、即2023年10月處於經濟衰退的機率為100%，而在上個月時，該模擬顯示為65%。

經濟衰退也可能提早到來：11個月後、即2023年9月處於經濟衰退的機率為73%，而在上個月的時候，該模擬顯示為30%；10個月後、即2023年8月處於經濟衰退的機率為25%，而在上個月的時候，該模擬顯示為0%。

這些數字顯示，明年經濟衰退的機率正在快速上升，到明年底經濟衰退幾乎已成定局。

彭博的經濟衰退概率模擬參照的是13個宏觀經濟以及金融市場的數值；據該社報導，由於金融市場轉向緊縮，居高不下的通膨，以及預期聯準會持續大舉升息的市場情緒，讓這些數據近期出現「普遍性的惡化」，導致陰霾迅速籠罩經濟前景。

彭博的經濟衰退概率模擬結果比經濟學界悲觀的多，由該社調查的42名經濟學者顯示，預測12個月後經濟衰退的機率為60%，不過與上個月的調查結果50%相比仍是上升。

距離11月8日的期中選舉只剩三周，一年後經濟將衰退的消息，對民主黨選情無異是雪上加霜，因為當前民主黨已因廣大民眾苦於通膨、多數民眾將此列為首要議題而難握勝券；儘管拜登 總統對經濟前景保持樂觀，強調國內就業市場熱絡等，但此消息勢必會讓不少民眾感到垂頭喪氣。

拜登曾經表示，在他會確保美國的經濟穩固，能夠避免經濟衰退，就算經濟真的衰退，也是「非常輕微」的。