商場、辦公大樓都不放過 俄軍警上街隨機抓人上戰場

俄軍在烏克蘭戰事遭遇大量傷亡且屢吞敗仗，普亭下達局部動員令，開始調撥國內男子上戰場。被徵召的俄國男子上月25日在車上和親友話別。(路透)

「華盛頓郵報」報導，俄羅斯軍警近日在莫斯科街頭隨機強行帶走男子，徵召他們到烏克蘭 打仗，幾乎見人就抓。他們13日黎明前突襲一間建設公司宿舍，帶走超過200名男子；16日又在莫斯科一間遊民庇護所包圍數十人。

報導說，在莫斯科一個商業中心，軍警出手抓走幾個正在排練的音樂家、一個送包裹的快遞員，還有一個喝得醉醺醺、走路跌跌撞撞的50多歲男子。共有幾十個人被帶往附近的徵兵處，其中一個名叫艾雷沙的男子說，「我不知道他們抓那個50多歲的人要幹嘛」。

30多歲的艾雷沙說，他11日在辦公室被抓。兩個警察和幾個便衣軍人突然闖進來，要他拿出身分證明後，下令他乖乖去徵兵處報到，「否則我們就不客氣了」。

在俄國 許多城鎮，許多年輕男子躲起來避免被抓兵。最近幾天，軍警在街頭和地鐵出口抓人，埋伏在大樓大廳冷不防送出徵兵通知書，突襲辦公大樓、青年旅館，闖進餐廳堵住門口抓兵。

俄軍在烏克蘭戰事遭遇大量傷亡且屢吞敗仗，普亭下達局部動員令，開始調撥國內新兵上戰場。被徵召的俄國男子親友上月27日在戰士開赴戰場前，前往話別。(Getty Images)

俄國在烏克蘭蒙受大量人員傷亡且屢吞敗仗，開始調撥國內男子上戰場。然而，普亭 這波局部動員命令，可能打擊俄國人對戰爭的默許，傷害他自己的支持度，甚至激發社會動盪，特別是在莫斯科和聖彼得堡。這是因為在烏克蘭受傷和陣亡的軍人大多來自貧窮鄉村地區的少數民族，而來自這兩座城市的相對稀少。

俄國鄰國通報，自普亭上月21日發布局部動員令以來，超過30萬俄國男子和其家屬逃離俄國。俄國當局已在邊境過境點設置動員站，防止男子離境。其他許多人看到警方突襲和近期被徵召的男子戰死的報導，也想離開俄國。

維權人士斯維爾德林離開俄國住在喬治亞，本月發起「走過森林」組織，提供俄國男子躲避徵召諮詢。他稱該組織11天內已接受2700名男子諮詢，並告訴60名被徵召的男子如何向烏克蘭投降，至少有八人成功。

俄軍在烏克蘭戰事遭遇大量傷亡且屢吞敗仗，普亭下達局部動員令，開始調撥國內男子上戰場。被徵召的俄國男子7日在莫斯科徵兵處和親友話別。(歐新社)

斯維爾德林表示：「顯然，人們感到非常有壓力，擔心會被推上戰場射殺他人。人們不僅憂心自身安全，也害怕參加這場不義之戰。」

普亭日前表示，針對烏克蘭的局部動員令將於兩周後結束，且目前沒有進一步徵兵計畫。主戰派卻堅稱，俄國需要第二輪動員令。

部分俄國官員也憂心民間反彈日益加劇。普亭所屬統一俄羅斯黨資深成員克利沙14日表示，「在街頭隨機抓人是不可接受的」。隨著一些俄軍被徵召兩周後就陣亡，俄國反戰情緒可能更強烈。