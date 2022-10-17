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伊朗軍援俄無人機、飛彈 以色列或轉向挺烏

編譯洪毅／綜合16日電

「華盛頓郵報」援引情報界消息人士指伊朗正在與俄羅斯商議，計畫援助該國製造的地對地飛彈「征服者110型」(Fateh-110)與短程彈道飛彈「佐勒菲卡爾」(Zolfaghar)，協助俄國入侵烏克蘭；標誌著繼無人機之後，伊朗與俄國的軍事關係進一步升級，也反映出俄國陷入彈藥庫存壓力。

這兩種飛彈的射程分別為300公里與700公里，特色是能夠實行短程的精準打擊，其光電系統可讓操作員在飛彈接近目標時再予引爆。

伊朗曾援助這兩款飛彈予被聯合國安理會列為恐怖組織的「青年運動」(Houthi movement)，用於攻擊中東國家的煉油廠或其他民用設施；若伊朗與俄羅斯當前的協議敲定並付諸實行，將是伊朗首次交付飛彈予俄國。

美國國防部官員表示，伊朗此前已提供俄羅斯「見證者136型」(Shahed 136)等無人機；烏克蘭官員則說，現在俄方部署在烏國南部的無人機「大部分是伊朗製造的」；儘管伊朗的無人機易於反擊，難扭轉大局，但是已成功打擊烏國部分民用設施而造成死傷。

伊朗據信還曾援助俄羅斯各式彈藥，戰場流傳出來的影像顯示，伊朗武器通常會偽裝成俄羅斯製武器；但伊朗完全否認曾交付任何武器予俄國，並稱不希望戰爭一直拖延下去。

俄羅斯並非沒有較伊朗精良的導彈或無人機，但是隨著入侵行動進入第七個月，以及美國、土耳其等國援助的無人機戰力更為優越，導致如國家情報副總監穆爾(Morgan Muir)所說，俄國已消耗超過6000件各式軍備，其速度「不可持續」。

除彈藥庫存直線下探外，俄軍軍備的微處理器、光學成像、熱像儀等精密材料仰賴進口，在多國制裁的形勢下，據信還曾向北韓及敘利亞等國求助。

作為伊朗的死敵，試圖在烏俄戰爭保持距離的以色列內閣，其立場在華郵報導伊朗可能加強援助俄羅斯後有鬆動跡象，僑民事務部長謝伊(Nachman Shai)在推特上表示，面對這場血腥衝突，以色列已到選邊站的時候，應當向美國、北約(NATO)那樣，軍事援助烏克蘭。

伊朗 俄羅斯 俄國

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