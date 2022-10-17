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北約、俄今起同時舉行核演習 各界慎防擦槍走火

編譯陳韻涵／綜合16日電
俄羅斯17日舉行年度核武演習「雷霆」(Grom)，與北約別苗頭。圖為俄軍戰機Su-35S和Tu-95ms戰略轟炸機在莫斯科上空飛行。(路透)
俄羅斯17日舉行年度核武演習「雷霆」(Grom)，與北約別苗頭。圖為俄軍戰機Su-35S和Tu-95ms戰略轟炸機在莫斯科上空飛行。(路透)

俄羅斯與烏克蘭戰事緊張之際，北大西洋公約組織(NATO)年度核武演習「堅定正午」(Steadfast Noon)，以及俄國年度核武演習「雷霆」(Grom)分別在17日登場，專家擔心擦槍走火。

「有線電視新聞網」引述美國官員說法報導，五角大廈和情報單位將密切觀察俄軍軍演時出乎意料或異常的跡象。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)說：「我們預料這場軍演會延續數日，包括俄國過去在正常範圍內的行為，包括實彈射擊和戰略資產部署。」

俄國軍演屬例行活動，但今年正逢俄軍在烏克蘭節節敗退之際；俄國總統普亭曾暗示，不排除對烏克蘭動用「戰術核武」。

拜登總統月初警告，核戰爆發的「世界末日」風險堪比古巴飛彈危機；但官員強調，美方未見普亭準備動用核武的證據，也無相關情報。

北約(NATO)17日將舉行年度核武演習「堅定正午」(Steadfast Noo...
北約(NATO)17日將舉行年度核武演習「堅定正午」(Steadfast Noon)。圖為美國的B-52轟炸機在北馬其頓上空飛行。(歐新社)

CNN指出，俄烏戰事緊張，表示俄國此次核軍演會被更盯得更緊，美方持續觀察俄國核資產並觀察俄方任何戰略核武或意料之外的行動。

「雷霆」軍演著重戰略武器，即測試彈道飛彈系統，而根據協定規範，俄國必須事先通知。

北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)13日說：「我們將如往常密切注意，就我們從俄方所見的隱蔽核威脅和危險措辭，我們將保持警惕。」

俄國「雷霆」核軍演撞期美國及14盟國的「堅定正午」核軍演，兩場軍演都會持續到月底。

「堅定正午」由比利時主持，在比利時、英國和北海進行，約60架軍機參演，包括B-52長程轟炸機、偵察機和空中加油機等；國防官員表示，此次軍演旨在確保北約核威脅依然「可靠、有效、安全且有把握」。

智庫「蘭德公司」分析，俄國未出現準備或裝備戰術核武的跡象；該智庫政策研究員蓋斯特(Edward Geist)接受「紐約雜誌」訪問時表示，美國情報單位並未看到俄方準備動用非戰略核武的跡象。

他說：「僅一部分戰略核武裝載在飛彈上，隨時準備使用，有些在飛彈發射井，有些在潛艦上，有些隨時準備發射，但非戰略核武與投射系統則是分開存放。」

俄國屢次強調對與北約或美國的戰事不感興趣，考量高風險，俄軍不太可能直接使用低效益的戰術核武。

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