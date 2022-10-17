華裔導演短片「一次小小的拜訪」 反思種族議題獲獎

阿姆斯壯的父母與亞伯拉罕一家在1969年拍攝的照片，變成2021年電影中的合影(右)。下圖為阿姆斯壯的兒子一家2022年回訪亞伯拉罕一家。(取自https://www.onesmallvisit.com/網站)

本屆洛杉磯國際短片電影 節(LA Shorts Fest)的最佳外語片，獎落由加拿大華裔導演 詹喬(Jo Chim)執導的「一次小小的拜訪」(One Small Visit，暫譯)；「華盛頓郵報」專欄作家德蕾莎‧瓦格斯(Theresa Vargas)撰文簡介這部電影的劇情，以及當下美國的環境，如何與50多年前交錯而迸發反思。

這部片子的劇情十分簡單，講述來自印度、移民美國的一家四口：一對研究生夫妻，他們的孩子艾妮莎‧亞伯拉罕(Anisha Abraham)，以及亞伯拉罕的祖母伊麗莎白‧喬治(Elizabeth George)於1969年駕車遊歷美國，當他們行經俄亥俄州 沃帕科內塔(Wapakoneta)時，一塊路牌寫著「阿姆斯壯(Neil Armstrong)的家」讓他們十分好奇。

艾妮莎的祖母看到阿姆斯壯的家後，就想要去他家敲門，向這一人類首次登陸月球的先驅致意；但此時艾妮莎的父親卻害怕了。

他確實有理由害怕：那是一個除阿姆斯壯登月任務那一瞬外，種族問題嚴重撕裂國家的時刻，當時非白人突然出現在白人家附近，放狗咬人並非新聞，而就在登月的前一年，馬丁路德金恩(Martin Luther King Jr.)遭刺殺身亡。

艾妮莎的祖母還是下定決心敲了門，受到了歡迎，還留下了一張阿姆斯壯的母親抱著還在襁褓中的艾妮莎、阿姆斯壯的父親，與艾妮莎一家人的合照；更難能可貴的是，拍攝這張照片的，正是剛結束世界環遊的阿姆斯壯本人。

瓦格斯在文中表示，當前美國似乎又回到53年前，只不過從當時與非裔的族群衝突，轉向當前因新冠疫情而發酵的反亞裔情緒。

首次執導電影的詹喬表示，她希望通過這部影片，反思族裔、認同、歸屬等方面的議題；「這個故事講述了兩個迥然不同的家庭追求共通的連結，普世的人性；證明了信仰的鴻溝可以跨越，開放而暖心的小小舉措，能夠轉化故事」。

除族裔問題外，詹喬也想刻畫堅強女性的形象；在影片中，艾妮莎的祖母永遠不會因為他人的指指點點而在人生閱歷中留下陰霾，例如若有人對他們品頭論足時，她會以慈祥卻又不失體面的姿態揮手回禮，並要艾妮莎也跟著這樣做。

詹喬在執導這些橋段時，曾對此有所疑惑；而艾妮莎則表示，他們一家的女性積極進取，拒絕將「不」當作答案，也不會把障礙當作一回事。