晶片戰…美國狠招鎖喉 中國半導體一夕歸零？

美國對中國發動晶片戰，將對中國的晶片業帶來毀滅性打擊。圖為江蘇省一家晶片生產商。(路透)

聯邦商務部 本月7日對中國祭出新一輪先進半導體的出口管控，讓業界數日來議論紛紛，因為管控力道極其強大，業內人士以「一夕歸零、徹底垮台、無生存機會」，中國得「重新發明輪子」，美中關係已「踏上不歸路」等措詞形容。

GitHub專案Project Hedgehog Lab執行長李當(Lidang)近日在推特上表示，相較於商務部的最新出口管控，前總統川普過去如貿易戰、封殺華為等10幾輪出口管控彷彿只是「表演」；他說，這次的出口管控完全不同，堪稱是對中國科技業的「斬首行動」。

李當表示，中國的晶片 生產將陷入癱瘓，半導體產業將「一夕歸零」，科技業將「徹底垮台，無生存機會」，「毀滅情景」將出現在世人眼前；當然，這些後果也會造成中國「整體性的嚴重國安威脅」。

商務部最新的出口管控，主要內容是：任何美國企業、或是使用到美國技術的外國企業，都必須得到商務部批准才能出口高端晶片至中國；此外，美國籍民眾需要政府許可，才能在中國企業從事半導體研發、製造等工作，這將導致在中國工作，擁有美國國籍的高階人才大規模出走。

雖然台灣的台積電 與南韓的三星在高端晶片製造有絕對支配力，而生產高端晶片所需的設備更幾乎被荷蘭的艾斯摩爾(ASML)壟斷，但是這些企業依然十分仰賴美國的技術；例如此前的出口管控已迫使台積電停止出口晶片給華為。

印度智庫「塔克夏許拉研究所」(Takshashila Institution)地緣政治項目主管科塔斯塔尼(Pranay Kotasthane)接受國家廣播公司商業頻道(CNBC)訪問時表示，若美國真的徹底將中國排除在全球半導體供應鏈之外，中國將被迫「重新發明輪子」。

科塔斯塔尼表示，新一輪出口管控標誌著美國的目標從「半導體產業超越中國」轉向「封鎖先進晶片到中國」；諮詢商「創新未來中心」(Center for Innovating the Future)聯合創辦人布拉卡(Abishur Prakash)則說，這輪出口管控將讓產生大到只能踏上不歸路的美中裂痕，「已經無法回到過去了」。