應對中國、強化國安 布林肯矽谷會科技巨頭

為了應對中國日益激烈的競爭以及其他重大國際挑戰，例如烏克蘭戰爭，美國國務院 已擴大與矽谷 高科技公司的密切聯繫，要求它們參與應對一些世界上最重要的國家安全挑戰。

網路安全已列為國務院首要優先事項之一，為了推動這項工作，國務卿布林肯 16日會到矽谷，與一些高科技公司的領導層會面，以強調技術外交在促進美國經濟和國家安全方面的關鍵角色。

一直以來，不管民主黨或是共和黨政府，都尋求與大型科技公司建立牢固關係，同時敦促它們分擔收集網路段威脅情報，先進技術的安全協議，甚至在監控項目方面的秘密合作。

過去幾年，國務院內只把網路安全列為第二優先事項，故會交予其他聯邦機構處理，但現任及前任官員都表示，新設立的專門網路辦公室正開始改變這種看法。

布林肯在前往矽谷前，在華爾街日報撰文表示，「我們在塑造未來技術深存著重大利害關係，在加強及利用我們國家的獨特優勢方面，包括工業和創新基礎，美國外交正扮演一個主要角色。」

去年，國務院成立了一個新的網路空間和數位政策局(Bureau of Cyberspace and Digital Policy)，布林肯任命前海軍陸戰隊軍官、高科技行政主管菲克(Nathaniel Fick)領導該局，該局在2022 財年的預算為4120萬元，其中包括1820萬元的外交活動預算。

拜登政府已將網路威脅(尤其是勒索軟件)視為頂級國家安全問題，去年發生Colonial Pipeline勒索軟件攻擊後，政府已制定對天然氣及石油管道的最低網路安全要求，並針對其他行業實施類似規則。

菲克可以說是美國首位網路無任所大使，他表示，烏克蘭戰爭凸顯了北約國家之間，在網路防禦能力進一步協調的必要性。他說，美國政府必須成為美國高科技公司與外國政府，在需要相關服務時的中介角色。

他指出，不少私營的高科技公司，其實很多都有能力加強網路上的安全防禦。

俄烏開戰以來，微軟公司和 Alphabet Inc. 旗下的谷歌等大型美國科技公司，便一直與基輔及公眾分享有關俄羅斯駭客的嫌疑活動。