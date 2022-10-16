耐力宛如老10歲…恐怖長新冠 吞噬多年運動成果

研究顯示，部分新冠確診者症狀持續很久，嚴重斲傷身體機能，甚至十年運動成果也消蝕殆盡。(Getty Images)

新研究指出，「長新冠」不只會奪走病人的健康、精神、職業和快樂，也可能剝奪染疫者十年的有氧運動健身成果。

刊載於「美國醫學 會網路開放」(JAMA Network Open)期刊的研究指出，相較於同齡染疫康復者，長新冠患者的耐受力較差，運動能力明顯受影響。

舊金山 加大醫學系和查克柏格舊金山總醫院心臟科醫師德斯登菲爾德(Matthew Durstenfeld)表示，此研究結果由多項實驗和許多人的個人經驗佐證，長新冠讓運動變得更具挑戰性。

長新冠顧名思義就是會存在一段時間，甚至在染疫後使症狀加劇數月，折磨數以百萬計美國人和全球更多人。

上周一項研究指出，每20名確診者中，至少一人會出現長新冠症狀。

長新冠根據諸多症狀診斷而來，包括頭痛、疲勞、腦霧、關節疼痛等；許多長新冠患者也表示，無法運動甚至走一個街區的距離就覺得筋疲力盡。

德斯登菲爾德表示，前述症狀被稱作「運動耐受性不良」，但這還沒被正式視為長新冠症狀之一，部分歸因於臨床與研究人員認為這可能是失調導致。

他們認為，人們耐力下降是因為染疫倒臥病多時，若能再次活動就能恢復。

然而，許多長新冠患者無法恢復的情況時有所聞，過去一年來也有人反映身體對運動的反應出奇得差。

德斯登菲爾德與同僚透過九項實驗，比較464名長新冠患者與359名染疫康復者的運動耐受度，受試者的年齡介於39歲到56歲；他們在跑步機或飛輪上進行有氧能力和心率臨床檢測，並做一些額外的醫學測試。

結果發現，長新冠患者與染疫康復者的運動表現差異甚大，康復者的運動表現與同齡者差不多，但長新冠患者的耐力卻宛如比他們實際年齡老十歲的人。德斯登菲爾德說，有些40多歲的人跑步或騎飛輪的成效宛如50歲的人。

先前的研究指出，長新冠病患運動後，體內會出現異常反應；許多人的肌肉 從血液中吸收的氧氣比正常人少，從而阻礙肌肉收縮功能；還有人運動時的心率也未如預期加速，血流速度緩慢，另有人換氣過度。

德斯登菲爾德表示，這不是生病臥床的正常生理反應，而是失調。