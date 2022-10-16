耐力宛如老10歲…恐怖長新冠 吞噬多年運動成果
新研究指出，「長新冠」不只會奪走病人的健康、精神、職業和快樂，也可能剝奪染疫者十年的有氧運動健身成果。
刊載於「美國醫學會網路開放」(JAMA Network Open)期刊的研究指出，相較於同齡染疫康復者，長新冠患者的耐受力較差，運動能力明顯受影響。
舊金山加大醫學系和查克柏格舊金山總醫院心臟科醫師德斯登菲爾德(Matthew Durstenfeld)表示，此研究結果由多項實驗和許多人的個人經驗佐證，長新冠讓運動變得更具挑戰性。
長新冠顧名思義就是會存在一段時間，甚至在染疫後使症狀加劇數月，折磨數以百萬計美國人和全球更多人。
上周一項研究指出，每20名確診者中，至少一人會出現長新冠症狀。
長新冠根據諸多症狀診斷而來，包括頭痛、疲勞、腦霧、關節疼痛等；許多長新冠患者也表示，無法運動甚至走一個街區的距離就覺得筋疲力盡。
德斯登菲爾德表示，前述症狀被稱作「運動耐受性不良」，但這還沒被正式視為長新冠症狀之一，部分歸因於臨床與研究人員認為這可能是失調導致。
他們認為，人們耐力下降是因為染疫倒臥病多時，若能再次活動就能恢復。
然而，許多長新冠患者無法恢復的情況時有所聞，過去一年來也有人反映身體對運動的反應出奇得差。
德斯登菲爾德與同僚透過九項實驗，比較464名長新冠患者與359名染疫康復者的運動耐受度，受試者的年齡介於39歲到56歲；他們在跑步機或飛輪上進行有氧能力和心率臨床檢測，並做一些額外的醫學測試。
結果發現，長新冠患者與染疫康復者的運動表現差異甚大，康復者的運動表現與同齡者差不多，但長新冠患者的耐力卻宛如比他們實際年齡老十歲的人。德斯登菲爾德說，有些40多歲的人跑步或騎飛輪的成效宛如50歲的人。
先前的研究指出，長新冠病患運動後，體內會出現異常反應；許多人的肌肉從血液中吸收的氧氣比正常人少，從而阻礙肌肉收縮功能；還有人運動時的心率也未如預期加速，血流速度緩慢，另有人換氣過度。
德斯登菲爾德表示，這不是生病臥床的正常生理反應，而是失調。
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