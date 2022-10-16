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免疫「天選之人」解謎：原來天生擁獨特基因

編譯陳韻涵／綜合15日電
牛津大學研究，三到四成人的體內擁有特殊抗疫基因，不易感染新冠，就好像接種了天然疫苗一樣。(歐新社)
牛津大學研究，三到四成人的體內擁有特殊抗疫基因，不易感染新冠，就好像接種了天然疫苗一樣。(歐新社)

英國牛津大學研究發現，部分人可能因為具備特殊基因的緣故，而不會感染新冠肺炎，成為所謂的「天選之人」。

牛津研究人員發現，約30%到40%的人擁有獨特的「HLA-DQB1*06」基因，這群人接種新冠疫苗後，會出現更強的免疫反應而可完全隔絕病毒，這或許解釋了部分「天選之人」在家人接連染疫後也不會被傳染的原因。

新冠肺炎疫情以來，美國的確診病例以至少1億7900萬人高居全球之冠，此數據相當於全球人口逾一半；但前述確診數據可能被低估，因為檢測在疫情初期並不普及，加上有些人從不篩檢。

一家人染疫卻有少數人，甚至是同床共枕者，都不會中標的軼聞不少，科學家好奇並研究這群「天選之人」不會染疫的原因。

領導研究的傳染病學醫師門澤(Alexander Mentzer)表示，「我們看到許多人在接種疫苗後不久又檢驗陽性，而研究顯示基因可能影響確診機率。」

科學家利用加入英國疫苗效能測試「ChAdOx1 nCov-19」計畫的1677人進行五次測試，分析不同受試者的血液樣本，觀察第一劑疫苗接種輝瑞- BioNTech或牛津-阿斯特捷利康(AstraZeneca)的成人反應。

結果發現，具備HLA-DQB1*06基因的人打完疫苗後，體內出現更多抗體，這可能潛在保護這些人抵禦新冠病毒侵襲，研究結果發表於「自然醫學」(Nature Medicine)期刊。

研究人員也追蹤第一劑疫苗打完後，連續一年每周篩檢的受試對象，結果發現有HLA-DQB1*06基因的人在12個月內比較不會出現突破式感染，而許多人在接種疫苗後仍會出現輕微的染疫症狀。

共同領導研究的基因醫學教授奈特(Julian Knight)表示，「根據這項研究，我們有證據說明基因組成是人們接種疫苗後，出現不同免疫反應的原因之一。」

疫苗 醫學 疫情

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