衛星協助烏克蘭抗俄作戰 星鏈促政府「金援」

馬斯克說，星鏈無法長期免費提供烏克蘭網路服務，要求五角大廈支付運作費用。（路透）

據美聯社(AP)報導，國防部 發言人辛赫(Sabrina Singh)14日證實，已經收到太空探索技術公司SpaceX的請求，要五角大廈接手，出資協助烏克蘭 作戰的星鏈(Starlink)衛星通訊服務；報導還說，此事已引發國防領域是否過於仰賴個別私人企業的疑慮。

此消息最早由有線電視新聞網(CNN)報導，指馬斯克 (Elon Musk)擁有的SpaceX致函國防部，稱公司對星鏈服務的資金難以為繼，請求國防部「接管」用於烏克蘭的星鏈經費。

SpaceX推估，維護用於烏克蘭的星鏈資金，今年還需1億2000萬元，未來12個月約需4億元。

此外，用於烏克蘭的星鏈有2萬至2萬5000台終端機，85%由美國、波蘭等政府或其他實體資助建置；而每個終端機每月營運成本為4500元，其中30%由各實體資助，烏國支付的費用則甚少，每月不超過500元。

俄羅斯今年2月入侵烏克蘭後不久，馬斯克因為提供星鏈服務給烏國而受到讚譽，迄今的戰況表明，烏國能夠靠著星鏈突破俄國對通訊設施的破壞，並透過無人機連接取得相當戰果。

但馬斯克近期因為主張克里米亞半島歸屬俄羅斯以換取和平，而激怒部分烏克蘭官員；一名烏方消息人士就向CNN表示，馬斯克除了想請求政府資助外，也可能是表達他「不想再參與其中了」。

美國企業研究所(AEI)成員、陸軍退伍少將費拉里(John Ferrari)則向美聯社表示，馬斯克需要支付440億元收購推特(Twitter)，確實面臨資金壓力，但是他的壓力，凸顯國防過於仰賴民間技術的風險，「私人承包商是會隨時改變心意的」。

費拉里表示，在關鍵領域上，政府應依靠多個供應商、承包商，雖然此舉的成本更高，但此舉能夠提供更多一層保障，而就像保險一樣，這是需要花錢的。