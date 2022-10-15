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無以為繼？俄羅斯飛彈攻勢 反自曝低庫存窘態

記者顏伶如／綜合報導
在克里米亞大橋被炸後，俄羅斯對烏克蘭發動一波飛彈密集攻擊，圖為俄國火箭發射的資料照片。（美聯社）
在克里米亞大橋被炸後，俄羅斯對烏克蘭發動一波飛彈密集攻擊，圖為俄國火箭發射的資料照片。（美聯社）

俄羅斯10日共計發射84枚飛彈，許多擊中烏克蘭民生基礎建設，導致不少城市斷電，俄軍11日又發射28枚巡弋飛彈。烏克蘭武裝部隊總參謀13日說，過去兩天共有40多處設施遭受俄羅斯空襲。連續幾天俄軍飛彈攻擊，導致30多名烏克蘭平民喪生。

華盛頓郵報報導，然而，不論俄軍對烏克蘭發射多少飛彈，主戰派俄羅斯國族主義者還是覺得不夠，即使空襲目標包括民用基礎設施恐將構成戰爭罪也在所不惜。

克里姆林宮民族間關係委員會委員貝茲帕爾科(Bogdan Bezpalko)在俄羅斯國營電視上表示，空襲應該經常舉行，不是只有一波行動而已，而是要持續兩周到五周，好讓烏克蘭基礎建設全面癱瘓，包括所有熱力發電廠、所有供暖站及供電站、所有變電所、所有電纜以及所有鐵路樞紐。

貝茲帕爾科說：「接下來，烏克蘭將陷入又冷又暗的狀態。」他說：「他們將沒辦法輸入軍火，到時候烏克蘭軍隊只能依靠一群拿著鐵塊上戰場的軍人。」

俄羅斯使用精確導引飛彈的數量大幅減少，軍事分析家認是俄羅斯庫存量偏低所致。圖為俄...
俄羅斯使用精確導引飛彈的數量大幅減少，軍事分析家認是俄羅斯庫存量偏低所致。圖為俄國多管火箭發射的資料照片。（美聯社）

不過，在電視台公開喊話並透過Telegram貼文質疑著為何俄軍沒有空襲更多有價值目標的鷹派人士，可能不喜歡答案的真相。西方軍事分析家說，若要依照10日的攻擊速度，俄軍其實沒有可以精準攻擊目標的足夠飛彈。

總部位於波蘭的羅昌國防顧問公司(Rochan Consulting)創辦人穆席卡(Konrad Muzyka)說，俄羅斯的精確導引飛彈( precision guided missiles，PGMs)庫存極低，「這是我可以想到的唯一解釋」。

北約(NATO)盟國13日表示，將迅速為烏克蘭增援空防設備，但軍事專家說，俄羅斯到現在都沒有全面切斷烏克蘭全國的水、電供應設施，背後原因非常簡單，是因為俄軍根本做不到。

今年5月以來，俄羅斯使用精確導引飛彈的數量出現大幅減少，軍事分析家先前便曾表示，由此可見俄羅斯庫存量明顯偏低。

穆席卡表示：「如果俄羅斯的精確導引飛彈數量有限，我覺得他們還是會鎖定平民目標持續攻擊，因為那就是俄羅斯的作戰方式。」

俄羅斯 烏克蘭 華盛頓郵報

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