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「攻擊」行動升級 環保抗議者蕃茄汁潑梵谷「向日葵」

記者胡玉立／綜合報導
反對使用化石燃料的環保抗議者14日在英國國家美術館向梵谷名畫「向日葵」潑灑罐裝蕃茄汁。(歐新社)
反對使用化石燃料的環保抗議者14日在英國國家美術館向梵谷名畫「向日葵」潑灑罐裝蕃茄汁。(歐新社)

英國兩名環保人士14日在倫敦國家美術館(National Gallery)向荷蘭藝術家梵谷(Vincent van Gogh，又譯梵高)名畫「向日葵」(Sunflowers)潑灑罐頭蕃茄汁，藉此抗議化石燃料開採。由於畫作有玻璃覆蓋，只有鍍金畫框輕微受損，畫本身未受傷害。倫敦大都會警察局已逮捕這兩名女性抗議者，指其涉嫌刑事損害和嚴重非法侵入。

這是近幾個月來一連串針對世界各地博物館名畫「下手」的氣候抗議活動最新一起；環保團體藉此激進行徑凸顯訴求，雖引起媒體關注，也招致批評。

反對使用化石燃料的環保抗議者14日在英國國家美術館向梵谷名畫「向日葵」潑灑罐裝蕃...
反對使用化石燃料的環保抗議者14日在英國國家美術館向梵谷名畫「向日葵」潑灑罐裝蕃茄汁後，兩名抗議者跪在名畫面前，要求英國政府中止新的開採石油和天然氣計畫。(美聯社)

對梵谷「向日葵」名畫潑蕃茄汁的兩名抗議者來自「攔住石油」(Just Stop Oil)組織，她們潑畫後，還將雙手用膠水黏在美術館牆上，其中一人大吼：「藝術或生命哪個更值錢？你們比較關切保護一幅畫，還是保護我們的地球與人類？」

同組織另一群抗議者後來聚集在警察總部前，對「新蘇格蘭場」(New Scotland Yard)標誌噴灑黃色油漆；有幾人把自己黏在馬路上，阻礙交通。警方聲稱有24人被捕。

「攔住石油」組織反對英國政府核准新的石油天然氣項目，7月另曾在倫敦皇家藝術學院(Royal Academy of Arts)達文西早期複製品「最後的晚餐」(The Last Supper)下方噴漆、把手黏畫框上；同一周，他們還去國家美術館，把手黏在英國畫家康斯塔勃(John Constable)作品「乾草車」(The Hay Wain)畫框上。當時一連串抗議活動為期兩星期，抗議者還封鎖倫敦橋梁和十字路口。

同月，義大利名為Ultima Generazione的氣候組織成員在佛羅倫斯烏菲茲美術館(Uffizi museum)將手黏在有保護玻璃的波提切利(Sandro Botticelli)名畫「春」(Primavera)上；類似行動也發生在澳洲。

研究抗議運動的馬里蘭大學社會科學學者費雪(Dana Fisher)稱這些「新激進派」環保運動人士是「破壞者」；她指出，這些人為引起媒體關注，不斷「出奇制勝」；「潑番茄汁」顯然是某種「策略升級」，他們也似乎刻意選擇有玻璃罩的畫作「下手」，以儘量減少損壞。

費雪表示，媒體在習慣某些類型的激進行徑後，以前引起注意的遊行或靜坐，很快被無視；之前氣候抗議者將自己黏在藝術品上，也曾引起小小轟動，但現在對此類行動的關注已降溫，抗議者轉為污損藝術品外觀，以博取目光。

對梵谷名畫「潑蕃茄汁」14日確實成為英國和歐洲報紙頭條新聞，YouTube事件影片當日下午已被觀看1330萬次。但抗議者將策略「升級」也冒著風險，許多原本同情他們的人可能覺得被冒犯、甚至冷感以對。

費雪指出，「研究顯示，這種策略無法改變思想和心靈。」阻止通勤者上班或傷害無可取代的藝術品，可能會讓人至少一段時間不願正視氣候運動。費雪問道，行動「確實引人注目，但目的真的達到了嗎？」

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