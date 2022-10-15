暖化衝擊…2年少了10億隻 阿拉斯加連兩年取消雪蟹季

近來雪蟹的數量大減，阿拉斯加連兩年取消雪蟹季。(美聯社)

阿拉斯加漁業與捕獵局(Alaska Department of Fish and Game)本周宣布取消雪蟹季，近來雪蟹的數量大幅縮減，今年已經是連續第二年取消，造成阿拉斯加經濟及捕蟹等海產業損失慘重。

商業有線電視頻道CNBC報導，63歲的格里布爾(Dean Gribble)自1970年代晚期以來一直從事捕蟹行業，他表示：「這就算沒結束捕蟹人的職業生涯，也將改變大家的生活。」

由於阿拉斯加的生態系統鄰近北極，其暖化的速度比其他區域還快，並一直受到海洋熱浪與其他可能與氣候變遷 相關的因素影響。

阿拉斯加州漁業資源豐富，圖為往年漁船準備出海捕撈螃蟹。(美聯社)

2019年白令海海域出現創紀錄的高溫後，雪蟹的數量驟減，科學家仍在研究雪蟹數目大幅縮水的原因；阿拉斯加漁業與捕獵局生物學家米蘭達·韋斯特法爾(Miranda Westphal)指出，海水溫度上升可能導致新生雪蟹挨餓、整體數目下降。

全國公共廣播電台(NPR)報導，兩年來阿拉斯加雪蟹減少了10億隻，相當於整體數量的九成；官員希望今年停止捕撈雪蟹能促進其數目增長。

螃蟹捕撈產業由國家海洋漁業局(NMFS)及阿拉斯加漁業與捕獵局共同管理。雪蟹數量大幅縮減實際上令人驚訝，商業漁船每一季都會調查雪蟹品種的豐富度並評估數量。

韋斯特法爾表示，2018年的調查發現漁業史上最大量的幼蟹，當時前景相當樂觀。

2019年的幼蟹數目仍相當多；2020年因新冠疫情 停止調查。

然而到了2021年，韋斯特法爾說：「我們看到雪蟹(數量)有史以來最慘重的暴跌，真的是出乎意料，我不覺得有任何人預見會發生這種情況。」

雪蟹產量崩潰將對阿拉斯加以及經常以華盛頓州 、俄勒岡州為家的捕蟹船員造成重大衝擊。

根據NMFS (亦稱NOAA Fisheries)以及阿拉斯加漁業資訊網絡(AKFIN)的經濟報告，2020年約有60艘漁船捕撈雪蟹，產值約1億3200萬元。

阿拉斯加白令海捕蟹協會(Alaska Bering Sea Crabbers)執行長戈恩(Jamie Goen)表示：「對於阿拉斯加標誌性的螃蟹捕撈業、辛勤工作的漁民及以此產業維生的社區來說，這段時期真是前所未見，令人擔憂。」