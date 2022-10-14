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在北京懸掛「反習橫幅」男子身分曝光 來自黑龍江

北京驚現反習布條「不要領袖要選票」抗議者被捕 王丹讚新坦克人

編譯中心／綜合報導
北京一名男子在橋上懸掛反習近平布條，當場被警方逮捕，現場還冒出黑煙。(取自推特)
北京一名男子在橋上懸掛反習近平布條，當場被警方逮捕，現場還冒出黑煙。(取自推特)

中共20大召開在即，13日上午北京海淀區的一座高架橋上，有一名男子掛出寫著「不要領袖要選票」、「不要核酸要吃飯」「罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」、等巨幅布條，引起熱議。最新影片顯示，這名男子當場被警方逮捕，但他的抗議行動在國際熱傳，民運人士王丹譽為「北京四通橋勇士」，稱讚他是「新坦克人」。

北京一名男子在橋上懸掛反習近平布條，當場被警方逮捕，現場還冒出黑煙。(取自推特)
北京一名男子在橋上懸掛反習近平布條，當場被警方逮捕，現場還冒出黑煙。(取自推特)

網傳照片顯示，這名男子頭戴黃色工程帽、身穿橘紅色工作服。掛出的抗議布條共有四幅，為白底紅字，寫著「罷課罷工罷免國賊習近平」、「不要核酸要吃飯，不要文革要改革」、「不要封控要自由，不要領袖要選票」、「不要謊言要尊嚴，不做奴才做公民」。

其中一名駕駛拍攝的手機影片顯示，這名疑似裝扮為市政工人的抗議男子，曾拿出喇叭廣播訴求。

另一張照片顯示，高架橋護欄後方，冒出一道黑色濃煙，不遠處還有一名交通警察及一名身分不詳的紅衣黃帽男子。但目前無法得知這名男子的身分，也不清楚黑煙從何而來。因為現場冒黑煙，網友一度盛傳這名人士自焚。

現場路人拍下布條掛在高架橋上的照片上傳網後，迅速在中國各大網路社交平台流傳。有網友透過微信轉發照片後，立刻被網管停號24小時處分。

掛抗議布條的地點，是在北京市海淀區北三環的四通橋上。當地位在中國人民大學及北京友誼賓館旁，是北京市區通往科技業聚落中關村，以及眾多大學院校的交通要道。

雖然中國網路全面封殺相關圖片，但還是有網友從海外網路平台得知這一消息。有人表示，在20大前夕掛布條，如同「老鼠給貓掛鈴噹」；但也有人表示，至少「不要核酸」勇敢說出了眾多民眾的心聲。更多網友則是擔憂，這名掛布條的男子會面臨什麼樣的命運。

根據中國旅外科普作家方舟子在推特發布的一支俯瞰影片顯示，大批警消人員事後急奔至高架橋現場，使用滅火器將火勢撲滅，冒出陣陣白煙。抗議布條也被警方撤下並收摺。一名橘紅衣男子被押進一輛警車。

方舟子寫道，「只要能熬過去，人不被整死，出來就又是一條好漢」。

王丹表示，在這樣的敏感時刻，做出這樣的壯舉，這位英雄顯然已經做好了為此付出巨大代價的思想準備，當局也不可能放過他。王丹強調「誰說中國無勇士」。這位不知名的中國人的勇氣，可謂驚天地泣鬼神，是當代新的「坦克人」。

他表示，習近平將連任，使得無數中國人感到絕望，絕望之下才會有反抗。這不是第一次有人站出來，也不會是最後一次。「大家不要小看這位勇士的義舉，有的時候，示範效應是巨大的。習近平倒行逆施，必將激起更多的政治風潮。」

北京 習近平 勇士

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