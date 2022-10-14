華爾街日報：中國人看習三連「實在很難說」

習近平 在即將舉行的中共20大 破例擔任第三個任期的總書記，中國人內心怎樣看待他？華爾街日報一篇評論認為「實在難說」。

中國不存在獨立的民意調查，社交媒體便成為衡量民眾意見的一種方式。然而在中共20大舉行前夕，在社媒上不可能找到任何有關習近平及其他中共高層的觀點。

對中國領導人的評論早已受到限制，在習近平治下，審查制度進一步擴大，也更嚴厲，以全新的方式壓制了網上討論，祭出不少法律限制網路言論，未對網上內容充分監管的互聯網公司會遭處以巨額罰款。

中國的社媒裡，要找到評論美國總統拜登、國務卿布林肯的文字多如牛毛，但要找對習近平的評論，只會顯示「對不起，根據相關法律和政府規定，結果無法顯示」。

為了衡量老百姓對國家領導人的看法，香港中文大學(深圳)人文社科學院院長唐文方的團隊曾做了面對面的調查；最近一次是在2018年，3000名受訪者裡超過50%表示支持「毋須經過選舉的強大領導人」，高於2002年的 37%。

聖地牙哥加州大學3月也做了小規模網上民調，發現中國民眾對中央政府的信任度仍高，儘管較2021年7月的同類調查略減。

但這些是否真的反映中國老百姓的內心看法？曾在微博擔任審查員的一位人士透露，過去只會在發現有攻擊領導人的評論時才會刪除，但現在中國的互聯網公司已為「習近平」設立一個術語列表，結合使用人工智能和人工審查，阻止含有這些術語的帖子進入網絡。

華盛頓「自由之家」(Freedom House)對全球70個國家的網路自由度年度排名裡，中國的互聯網被評為最不自由的國家。研究人員認為，對社交媒體的審查只會適得其反，因為這會掩蓋中國領導人對民情的了解。

但唐文方認為，無論審查與否，社媒都不能完整代表整個中國社會，因為它的用戶大多是年輕、受過良好教育的專業人士，故未能完全反映大多數人的意見，而最可行的就是面對面的調查。他已計畫在明年做這樣的調查。