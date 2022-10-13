台灣解封 免居家檢疫 全球疫情警示降至2級

台灣解封，旅客入境不必居家檢疫，進出將大為方便。圖為旅客在桃園機場出境大廳自拍留念。(記者黃仲明／攝影)

新冠肺炎疫情 以來，台灣長達939天的邊境管制台灣時間13日零時解封，改實施「0加7」新制，入境者免居家檢疫。指揮中心宣布，全球新冠肺炎旅遊疫情建議等級從第三級的警告（Warning），調降至第二級「警示（Alert）。

即日起入境台灣的旅客只需7天自主管理，機場 幾乎恢復至疫情前常態入境通關程序，不用再做PCR檢測，機場內因疫情設立的旅客審單通關及居家檢疫作業設施將撤除，與疫情前唯一不同之處為提領入境行李時，可以拿到家用快篩試劑；入境者除親友接機，無症狀者可搭乘巴士客運等大眾交通工具，不用等防疫車輛，機場觀景台等公共服務設施都回復常態開放。

機場公司解封前完成最後一班旅客入境後，動員近600名清潔人員連夜把近8000處「維持社交距離」地貼與座椅貼清除並除膠，讓機場運作恢復疫情爆發前的常態。

台灣針對旅遊疫情自2020年3月21日開始第三級「警告」，實施國門入境管制，指揮中心發言人莊人祥表示，設立旅遊疫情建議等級的目的，在於讓民眾出國前能注意旅遊目的國家疫情狀況，作為個人防護準備參考。

交通部觀光 局表示，13日有20團、244名國際觀光客入境，包括日本、韓國、新加坡、馬來西亞、泰國、越南的團體旅客。預估10月底前還有230團，3630人來台。入境首發團是來自泰國的旅客，泰國成為台灣重啟國門首日的最大客源國。

交通部長王國材表示，台灣將展開雙臂歡迎全世界觀光客，請運輸業、觀光旅遊業一起努力讓全世界看見台灣，也要把服務、遊程都做好；盼觀光市場能在2024年回到疫情前的水準，明年努力衝到疫情前的五成以上。