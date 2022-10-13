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聯合國表決譴責俄吞烏4區 中棄權：該決議案沒幫助

編譯郭宣含／綜合12日電
聯合國大會12日以143國贊成，5國反對，35國棄權，通過譴責俄羅斯非法吞併烏克蘭四個地區的決議，並要求莫斯科立即無條件撤銷相關決定。(Getty Images)
聯合國大會12日以143國贊成，5國反對，35國棄權，通過譴責俄羅斯非法吞併烏克蘭四個地區的決議，並要求莫斯科立即無條件撤銷相關決定。(Getty Images)

聯合國大會12日表決通過決議，譴責俄羅斯企圖非法併吞烏克蘭四區，並呼籲各國勿承認此併吞行動，加強國際社會孤立俄國的力道；北約國家努力回應烏克蘭要求，同日近50國官員聚首布魯塞爾，討論如何提供足夠防空系統與更多設備給烏克蘭。

路透報導，聯合國大會193個成員國中，143國支持譴責俄國企圖非法併吞包括盧甘斯克(Luhansk)、頓內次克(Donetsk)和東南部赫爾松(Kherson)、札波羅熱(Zaporizhzhia)烏克蘭四個部分占領區，並重申一項烏克蘭國際認可邊界的主權、獨立、統一與領土完整性的決議案。

該表決僅敘利亞、尼加拉瓜、北韓和白俄羅斯四國支持俄國，反對該決議案；共有35國投棄權票，包括俄國戰略夥伴中國和印度等，還有一些國家未投票。

烏克蘭駐聯合國大使斯利茨亞(Sergiy Kyslytsya)讚賞表決結果，美國駐聯合國大使琳達‧湯瑪斯-葛林斐德(Linda Thomas-Greenfield)則表示，俄國今天侵略烏克蘭，明天可能侵略另一國，表決結果顯示俄國無法震懾全世界。

中國駐聯合國副代表耿爽表示，中國12日棄票，因為認為該決議案無幫助，並稱聯合國行動應有利降低緊張局勢、恢復初步對話，以及有助找到政治解決方案。

聯合國大會12日以壓倒多數通過譴責俄羅斯非法吞併烏克蘭四個地區的決議，並要求莫斯...
聯合國大會12日以壓倒多數通過譴責俄羅斯非法吞併烏克蘭四個地區的決議，並要求莫斯科立即無條件撤銷相關決定。中國投了棄權票。中國常駐聯合國副代表耿爽表示，決議不會有幫助。(Getty Images)

聯合國大會12日以143國贊成，5國反對，35國棄權，通過譴責俄羅斯非法吞併烏克...
聯合國大會12日以143國贊成，5國反對，35國棄權，通過譴責俄羅斯非法吞併烏克蘭四個地區的決議，並要求莫斯科立即無條件撤銷相關決定。(Getty Images)

聯合國大會9月在15個成員國的聯合國安理會發起類似決議案，但遭俄國否決。

俄羅斯駐聯合國大使內本吉亞(Vassily Nebenzia)在表決前稱，這是公開挑釁的政治化決議案，可能摧毀此次危機的一切外交解決方案。

西方官員向金融時報(FT)表示，北約國家積極確保滿足烏克蘭防禦要求，提供其足夠防空系統以阻擋俄國飛彈攻擊。

俄國10日空襲烏克蘭後，烏克蘭坦言已向西方採購防空系統，將擊落火箭、飛機和武裝無人機列為首要之務。

全球近50國官員12日齊聚布魯塞爾，協商如何保護烏克蘭；德國11日運送其承諾的四套IRIS-T防空系統的第一套已至烏克蘭，拜登總統10日也承諾繼續提供先進防空系統。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)11日呼籲七大工業國(G7)領袖加速提供裝備，但美國國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)12日表示，該問題並非各國缺乏意願，盟友若可增加產能必當盡力而為。

一名匿名官員匿名表示，北約國家已提供部分武器，但目前生產產能短缺，甚至北約多國本身防空平台進度也延宕多年。

包括北約國家在內的近50國防務官員12日聚首布魯塞爾，討論如何提供足夠防空系統與...
包括北約國家在內的近50國防務官員12日聚首布魯塞爾，討論如何提供足夠防空系統與更多設備給烏克蘭。圖為美國防長奧斯丁(左)與烏克蘭防長列茲尼科夫(右)在會上交談。(Getty Images)

烏克蘭 聯合國 俄國

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