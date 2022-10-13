拜登「沒理由要在G20見普亭」 除非是討論釋放「她」

白宮 12日表示，拜登 總統無意在下月中旬舉行的20國集團(G20)峰會中與俄羅斯總統普亭 會面；拜登也認為，普亭不會用核武，若動用核武，美方擬有緊急應變計畫。

拜登曾表示，若普亭想討論釋放美國女子職籃(WNBA)球星布蘭妮·格林納(Brittney Griner)，他可能會與普亭見面。

格林納今年2月從紐約飛往莫斯科的謝瑞米提耶佛(Sheremetyevo)機場時，被俄國海關查到她行李中的電子菸裡有大麻油，8月被判刑九年；她已提出上訴，訂10月25日出庭。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)12日表示，拜登「無意會見普亭」。尚皮耶表示，拜登堅信「俄羅斯需要審慎考慮我們提出的條件，或秉持良心提出應對協商」；尚皮耶重申，拜登無意在G20會見普亭。

拜登11日接受「有線電視新聞網」(CNN)獨家專訪時，告訴主持人塔珀(Jake Tapper)沒有會見普亭的計畫，但若普亭想談釋放格林納，可能會是例外。

拜登說，「聽好，我沒有意願見他(普亭)，除非他主動在G20找我並說，『我想討論釋放格林納』，那麼我會見他，但仍得看情況」。

拜登表示，「對我而言，他(普亭)犯下戰爭罪，手段殘忍，我找不出現在與他會面的任何理由」。

拜登上周警告，「核世界末日」的風險處於60年以來新高，但他認為普亭不會動用核武。

塔珀問拜登，萬一俄羅斯動用核武，是否逾越美國和北大西洋公約組織(NATO)的紅線，以及白宮將如何回應。

拜登嚴肅表示：「由我來談論我們將會做什麼，或不會做什麼，是不負責任的做法」。

塔珀追問拜登，五角大廈是否有「18套劇本」因應；對此，拜登簡短答道，「這種事不必問」，意指國防部自動會去做。