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供應鏈延誤+房貸利率漲…夫妻買房沒能住 每月還多花1800

編譯陳韻涵／綜合12日電
房貸利率飆漲，房屋銷售繼續走緩，已購屋者的每月負擔也愈來愈重。圖為華府一處房屋求售。(Getty Images)
房貸利率飆漲，房屋銷售繼續走緩，已購屋者的每月負擔也愈來愈重。圖為華府一處房屋求售。(Getty Images)

房貸利率飆漲，30年固定利率從年初的3%漲到過去兩周的近7%，不僅粉碎無殼族擁屋夢，房屋銷售連續七個月走緩，已購屋者的每月負擔也愈來愈重。

安垂亞與麥克‧約翰森(Andrea and Mike Johansen)最近過得不好，他們暫居安垂亞雙親位於麻州西部農場的露營車裡，而露營車對面是養雞場，裡面養了100隻嘈雜的雞。

約翰森夫婦本來以為目前已能住進新落成的房屋，卻因供應鏈延誤而遲未竣工，原本只是暫時棲身露營車，不料時間愈拉愈長。

約翰森夫婦的房貸共36萬元，現在每個月要多付800元；安垂亞說：「我們窩在露營車裡，因為住不起其他地方，家具寄放倉庫，每月租金約1000元。」

麥克是註冊會計師，安垂亞則是工程師，他們負得起調漲的房貸，但也必須縮衣節食。

安垂亞說：「我41歲了，需要為退休存錢。」

房貸利率高漲，讓許多人的購屋夢碎；科羅拉多州32歲的希萊利‧托勒魯德-何(Hillary Tollerud-Ho)原本和丈夫準備買新房，但隨著房貸利率上漲，他們喪失申貸資格。

房貸利率高漲讓數百萬人買不起房，房市不再瘋狂，不像以往每戶都有競價戰；房地產經紀人近日開放房子讓有意購屋者參觀，卻沒人出現。  

Redfin首席經濟學者戴瑞‧費爾韋瑟(Daryl Fairweather)表示，「過去兩年的房市派對結束，現在彷彿宿醉，這場派對受聯準會的低廉貸款驅策，如今通膨結束了派對」。

聯準會在新冠肺炎疫情後把利率維持在低點，以免企業倒閉引發嚴重衰退，但超低利率加上強勁需求導致過去兩年的房價飆漲約30%到40%，因地而異。

如今，聯準會為了對抗通膨而積極升息，房貸利率今年漲了一倍多並對房市潑冷水。

費爾韋瑟表示，「我們預期房價會在明年趨緩，房市因應房貸上漲有其彈性，衰退可能改變其堅毅程度，但目前只會愈來愈硬」。

利率 聯準會 房價

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