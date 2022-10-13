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ACT成績創30年新低 SAT平均考分也漸下降

編譯孫梁／綜合12日電
「美國大學入學考試」(ACT)的平均分數今年降至30年來最低。圖為加州熊河高中學生在查看ACT考試的日程安排。(美聯社)
「美國大學入學考試」(ACT)的平均分數今年降至30年來最低。圖為加州熊河高中學生在查看ACT考試的日程安排。(美聯社)

「美國大學入學考試」(ACT)的平均分數今年降至30年來最低，ACT於12日公布報告說，ACT滿分為36分，2022年的考生平均得分19.8，為1991年以來首次跌至20分以下，2021年考生的平均分數是20.3。

今年是ACT考分連續第五年下降，ACT執行長珍妮特·戈德溫(Janet Godwin)說，在疫情影響下，教育系統長期存在的問題愈益嚴重，致使考試成績下滑，今年的下滑幅度尤其令人擔憂，任何科目都不符合大學錄取標準的應屆高中生急遽增多。

更多高中生在畢業前就參加過ACT，ACT平均考分下降也反映出他們的成績。2022年畢業班中60%的人至少在高中參加過一次ACT考試，2015年是27%。部分學校的教學計畫要求高中生在校期間參加ACT，無論他們今後是否準備申請大學，這樣做是為了沒有機會上大學的人有機會參加ACT考試。

疫情期間許多大學不再要求申請人參加標準化考試，部分學校至少在明年前是將考試作為選項，還有的大學準備恢復受疫情影響的考試。

由於學生的社會經濟地位和其他因素可影響他們的ACT考試成績，ACT的報告指出，在2022年畢業班參加ACT的學生中，42%的人不符合英語、數學、閱讀和科學四門課程的基本要求，去年不符合四門課要求的學生占38%。ACT為四門課的每個課程都確立了最低分數，可檢視學生在大學第一年能否取得成功。

參加ACT的學生人數也在減少，2022年的畢業班約為130萬人，而2018年畢業班是190多萬。

ACT是大學入學的兩個主要考試之一，另一個是「學業資質考試」(SAT)。主管SAT的大學理事會(College Board)9月報告，2022年畢業班中約170萬人至少參加一次SAT。

SAT平均考分也在下降，在滿分為1600的考試中，2022年畢業班平均得分1050，2021年是1060。大學理事會表示，參加SAT的學生約43%符合閱讀、寫作和數學的標準。

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