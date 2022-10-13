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全球大學排名 中國追趕美國 專家：中國高品質研究超越歐美

記者張聲肇／綜合報導
英國「泰晤士高等教育」發布最新全球前100家研究型大學排名，前十名中，美國占七所，哈佛大學排第二。(美聯社)
英國「泰晤士高等教育」發布最新全球前100家研究型大學排名，前十名中，美國占七所，哈佛大學排第二。(美聯社)

英國「泰晤士高等教育」(Times Higher Education)發布最新全球前100家研究型大學排名，美國從2018年43家減為34家，中國則從兩所增為7所；前10名中，美國占7所，英國有3所。牛津大學連續七年排名第一。

除了牛津大學，2至10名依序為哈佛、劍橋、史丹福、麻省理工學院、加州理工學院、普林斯頓、柏克萊加州大學、耶魯大學和倫敦帝國學院。

「泰晤士高等教育」編輯貝提(Phil Baty)說，歷史資料很清楚，美國再也不能把長期在高等教育與研究領域領先群倫視為理所當然，「趨勢持續下去，未來我們會看到中國趕上美國」。

1990年代中期以後，中國人的學術論著發表次數不斷增加，不過直到今年，西方學術界認為，中國的學術論著品質仍落後西方國家。

但今年春天「科學統計」期刊發表了一篇論文，針對各國科學研究的質量，從「高衝擊」科學研究數量的觀點做比較，結論說中國已經超過美國。

該論文的共同作者、俄亥俄州立大學教授卡洛琳‧華格納(Caroline Wagner)探究科技研究與政策的關係之後說，這項發現「令人驚訝」。

華格納等報告撰寫人發現，中國發表的研究論文與報告不但總量超過美國和歐洲，被引用次數占全球前1％的比率，也超過歐美，也就是說，「高品質研究」中國已在2015年就超越歐洲，2019年也追上並超越美國。

華格納說，中國產出的研究作品品質愈來愈好，「放眼望去，中國不但能夠生產高品質研究論文，數量也很大。」她指出，中國的研究著重材料科學、化學、工程與數學，美國的強項則在臨床醫學、基本生命科學和物理學。

2021年，美國的研發經費占聯邦總預算的比率降到70年來的低點，讓65家研究型大學組成的「美國大學協會」等組織要求增加經費。協會會長芭芭拉‧史耐德(Barbara Snyder)說，「我們不能以為美國的競爭優勢是天經地義的事，其他國家不是靜止不動的」。

國家科學基金會說，2019年中國的研發支出達5260億美元，雖遜於美國的6560億美元，年增率卻從2010年起平均達10.6％。2020年國際專利占比，中國從10年前16％增為49％，美國則從15％跌到10％。

英國「泰晤士高等教育」發布最新全球前100家研究型大學排名，前十名中，美國占七所...
英國「泰晤士高等教育」發布最新全球前100家研究型大學排名，前十名中，美國占七所，哈佛大學排第二。(美聯社)

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