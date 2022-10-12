中共20大／誰接替劉結一？涉外經歷成必備

中共20大 即將登場，對台系統人事是兩岸焦點。20大之前，國台辦前副主任裴金佳已升任退役軍人事務部長，另一名副主任劉軍川轉入紀檢系統，同時出身政壇閩系的潘賢掌出任國台辦副主任。國台辦另兩名副主任陳元豐59歲，龍明彪60歲，都到了副部級60歲的屆齡線，主任劉結一也將屆正部級的65歲退休之齡，顯示國台辦領導層將面臨大換班。

經上述人事變動，國台辦原本「一正四副」編制，目前只有「一正三副」在任，分別是主任劉結一，副主任依序是陳元豐、龍明彪和潘賢掌。

劉結一出身外交系統，出任國台辦主任前是中共駐聯合國代表，台灣政治大學東亞所榮譽教授邱坤玄受訪指，鑒於台灣問題的特殊性，下任國台辦主任可能也會有外交工作背景，「（涉外經歷）已經是基本功了，否則對台工作是搞不定的」。

邱坤玄並指，觀察中共黨政變化，主要看路線和人事；其中，路線更為重要，人事基本上只是執行而已。因此，除了關注國台辦主任的人選，掌握中共對台政策走向更是關鍵。

各界關注誰將接替劉結一，香港南華早報間曾點名現任外交部副部長謝鋒和馬朝旭被看好，中聯部副部長郭業洲也有可能，而現任國台辦副主任陳元豐也有機會。

南華早報並引述中國政治問題專家薄智躍分析，可從被點名者當中，看看他們是否具備在外交部歷練並在涉外事務部門任職，且最好曾在福建待過；不過，真的沒有符合這般資歷和經驗的人選，所以真的很難預測。

旅美政治學者王飛凌則認為，政治決定或許比專業考量更重要；北京 當局會考量獲任命官員的政治屬性，也會評估是否被黨內領導階層信賴。