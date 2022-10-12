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中共20大 港媒：政治局常委傳「四老三新」

中共20大對台「兩促兩反」促統、促融、反獨、反介入

記者羅印冲／專題報導
預料寫入中共20大政治報告的對台總體方略，歸納了中共總書記習近平掌權以來對台行動綱領和政策。圖為民眾在北京的中國共產黨博物館內觀看文宣。（路透）
預料寫入中共20大政治報告的對台總體方略，歸納了中共總書記習近平掌權以來對台行動綱領和政策。圖為民眾在北京的中國共產黨博物館內觀看文宣。（路透）

中共20大將於10月16日登場，各界關注北京對台政策走向，尤其預料寫進20大政治報告的「對台總體方略」。據分析，對台總體方略為頂層設計，歸納及統攝中共總書記習近平掌權以來，中共對兩岸政治定位、實踐方案、行動綱領與對台政策等；同時將推進統一納入「民族復興」進程。對台具體作為將呈現「兩促兩反」（促統、促融、反獨和反介入）四大面向。

7月以來，中共當局即開始鋪陳包括「對台總體方略」在內對台論述。7月7日，國台辦(國務院台灣事務辦公室)主任劉結一在人民日報發文提出總體方略具體架構。其中「總體目標」為「在實現中華民族偉大復興進程中推進祖國統一」；「基本方針」是堅持和平統一、一國兩制；「基本立場」為堅持一個中國原則和「九二共識」。「必然要求」是堅決反對「台獨」分裂和外力干涉。

8月初，解放軍圍台軍演後，北京隨即在8月10日發表第三份對台白皮書，刪除「不派軍隊和官員駐台」等內容，總體趨向緊縮，也體現北京已在具體規畫「統一後」方案，同時從香港經驗中吸取教訓。

9月15日，中台辦(中共中央台灣工作辦公室)出版「中國共產黨與祖國統一」，300多頁大談如何進行統一及統一將遇到的問題等。

這是否代表中共已定下未來五年「解決台灣問題、完成兩岸統一」目標？台灣淡江大學兩岸研究中心主任張五岳在接受德國之聲訪問時分析，習近平在未來五年是希望在統一問題上要取得「歷史性的進程」，不能夠無所作為。張五岳指，北京一定希望能就「民主協商」、探索「兩制台灣」方案等，提出積極步驟跟做法。比如，20大之後，會希望透過以「九二共識」為基礎的「民主協商」方式，來探索「兩制台灣」方案。

台灣政大東亞所特聘教授王信賢預估，20大政治報告涉台內容將包含以下元素：以「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務」為起頭，「團結台灣同胞共謀民族復興和國家統一」作結尾。

其次，「對台總體方略」為頂層設計，歸納及統攝習近平時期對兩岸政治定位、實踐方案、行動綱領與對台政策等。第三，包含政治定位與實踐方案，政治定位應會提及「和平統一、一國兩制」及「一中原則和九二共識」。此外，透過民主協商積極「探索『兩制』台灣方案」是現階段中共對台統一的實踐方案。

對台政策方面，可大致區分為「促統」和「促融」；「反獨」與「反對外力干涉」，特別是連結此兩者，與這段時間以來，北京認為「美台勾連」有關。

中共 北京 20大

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