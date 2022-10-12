全球最酷社區 紐約市瑞吉屋排第4

「Time Out」雜誌11日公布「全球51個最酷社區」排名，紐約市皇后區的瑞吉屋排名第四。（路透）

文化雜誌「Time Out」11日公布「全球51個最酷社區」排名，美國有兩個社區擠進排行榜前十名，分別是排名第四的紐約市皇后區 瑞吉屋(Ridgewood)與排名第六的加州 聖地牙哥市(San Diego)貝里歐洛根(Barrio Logan)。

上次皇后區有社區入選「最酷社區排名」是2019年的阿斯托利亞(Astoria)；今年前三名分別是墨西哥 瓜達拉哈拉(Guadalajara)的殖民美洲社區(Colonia Americana)、葡萄牙里斯本(Lisbon)的蘇卓凱社區(Cais do Sodré)、柬埔寨暹粒(Siem Reap)的華波村(Wat Bo Village)。

Time Out編輯部指出，所謂「最酷的社區」當然涉及主觀價值判斷，很難有一個放諸四海而皆準的指標，而他們的評分標準包含社區風格是否獨特、社區機能是否完備，如文教機構、是否能簡易地享受到美食，以及是否有景點適合人們花一整天的時間探索等。

而瑞吉屋社區的風貌顯然符合Time Out編輯部的要求，皇后區多元包容的城市性格在瑞吉屋展露無餘；如Rudy's Bakery、Gottscheer Hall、The Acre、Evil Twin和Café Plein Air等熱鬧的新酒吧和餐廳，在保有歷史傳統的同時不斷隨著時代而變化。

Time Out特別推薦瑞吉屋每周舉行的「Mister Sunday」派對，在廣達1萬6000平方呎的開闊空間提供各種啤酒，能容納所有賓客在這裡野餐，是瑞吉屋民眾夜生活的一大重心。

排名第六的貝里歐洛根則以西語裔美國人的文化為看點，其中奇卡諾公園(Chicano Park)是全球最大的壁畫集中區域，超過80幅壁畫描繪20世紀初墨西哥革命場景、阿茲提克(Aztec)文明戰士等各種類型的藝術主題。

Time Out表示每年4月是貝里歐洛根的旅遊旺季，有現場舞蹈及樂隊表演、低底盤汽車車展、藝術工作坊、食品和工藝品等大量攤販進駐，可以吃到最道地的墨西哥捲餅，或喝到Border X Brewing、Mujeres Brew House等酒廠的墨西哥風味啤酒。