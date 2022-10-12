我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭2收復城鎮各挖掘出數十具屍體…最小僅1歲

中共20大 港媒：政治局常委傳「四老三新」

全球最酷社區 紐約市瑞吉屋排第4

編譯柯立偉／綜合11日電
「Time Out」雜誌11日公布「全球51個最酷社區」排名，紐約市皇后區的瑞吉屋排名第四。（路透）
「Time Out」雜誌11日公布「全球51個最酷社區」排名，紐約市皇后區的瑞吉屋排名第四。（路透）

文化雜誌「Time Out」11日公布「全球51個最酷社區」排名，美國有兩個社區擠進排行榜前十名，分別是排名第四的紐約市皇后區瑞吉屋(Ridgewood)與排名第六的加州聖地牙哥市(San Diego)貝里歐洛根(Barrio Logan)。

上次皇后區有社區入選「最酷社區排名」是2019年的阿斯托利亞(Astoria)；今年前三名分別是墨西哥瓜達拉哈拉(Guadalajara)的殖民美洲社區(Colonia Americana)、葡萄牙里斯本(Lisbon)的蘇卓凱社區(Cais do Sodré)、柬埔寨暹粒(Siem Reap)的華波村(Wat Bo Village)。

Time Out編輯部指出，所謂「最酷的社區」當然涉及主觀價值判斷，很難有一個放諸四海而皆準的指標，而他們的評分標準包含社區風格是否獨特、社區機能是否完備，如文教機構、是否能簡易地享受到美食，以及是否有景點適合人們花一整天的時間探索等。

而瑞吉屋社區的風貌顯然符合Time Out編輯部的要求，皇后區多元包容的城市性格在瑞吉屋展露無餘；如Rudy's Bakery、Gottscheer Hall、The Acre、Evil Twin和Café Plein Air等熱鬧的新酒吧和餐廳，在保有歷史傳統的同時不斷隨著時代而變化。

Time Out特別推薦瑞吉屋每周舉行的「Mister Sunday」派對，在廣達1萬6000平方呎的開闊空間提供各種啤酒，能容納所有賓客在這裡野餐，是瑞吉屋民眾夜生活的一大重心。

排名第六的貝里歐洛根則以西語裔美國人的文化為看點，其中奇卡諾公園(Chicano Park)是全球最大的壁畫集中區域，超過80幅壁畫描繪20世紀初墨西哥革命場景、阿茲提克(Aztec)文明戰士等各種類型的藝術主題。

Time Out表示每年4月是貝里歐洛根的旅遊旺季，有現場舞蹈及樂隊表演、低底盤汽車車展、藝術工作坊、食品和工藝品等大量攤販進駐，可以吃到最道地的墨西哥捲餅，或喝到Border X Brewing、Mujeres Brew House等酒廠的墨西哥風味啤酒。

墨西哥 皇后區 加州

上一則

若核戰爆發…緬因、北卡、俄勒岡較安全

下一則

民調：6成民眾認為美國與敵國關係惡化

延伸閱讀

舊金山通訊塔維護 惹爭議

舊金山通訊塔維護 惹爭議
上海招聘940名防疫專員為期兩年 動態清零仍將持續

上海招聘940名防疫專員為期兩年 動態清零仍將持續
就業率9成 就讀殯葬科系學生變多

就業率9成 就讀殯葬科系學生變多
房租漲13.4％ 薪資減9％ 紐約市年輕人找房難

房租漲13.4％ 薪資減9％ 紐約市年輕人找房難

熱門新聞

圖為台灣慶祝雙十國慶，旋翼機吊掛巨型國旗飛過總統府前。(美聯社)

經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫

2022-10-11 12:10
新任發言人毛寧。(取材自中國外交部網站)

北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區

2022-10-09 13:11
美國政府7日宣布對中國實施新的晶片出口管制。（美聯社）

FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊

2022-10-09 08:59
紐約大學有機化學教授瓊斯(右)因授課嚴格，遭部分學生投訴校方，而後被解聘，事件傳出，引起對校方負評。(Getty Images、取材自維基百科)

學生投訴化學課太難 紐約大學教授「被不續聘」

2022-10-05 11:06
支付平台Zelle頻傳詐騙事件，國會參議員華倫揭露，僅四大銀行過去一年半的可疑交易就超過2億元，且絕大多數當事人得不到銀行補償。(Getty Images)

Zelle可疑交易逾2億元 絕大多數受害者得不到銀行補償

2022-10-05 12:11
副總統賀錦麗的座車3日在前往白宮途中發生小車禍，賀錦麗無恙，圖為她5日出席中康乃狄克州立大學活動。（美聯社）

副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？

2022-10-06 07:30

超人氣

更多 >
家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種

家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種
經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫

經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫
這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手

這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手
房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神

房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神
英記者嘲諷哈利、梅根：好萊塢貧戶、D咖

英記者嘲諷哈利、梅根：好萊塢貧戶、D咖