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若核戰爆發…緬因、北卡、俄勒岡較安全

編譯洪毅／綜合11日電
圖為俄羅斯總統普亭多年前搭艦觀看洲際飛彈發射，隨著戰事不順，各國擔心俄會掀起核戰。（路透）
圖為俄羅斯總統普亭多年前搭艦觀看洲際飛彈發射，隨著戰事不順，各國擔心俄會掀起核戰。（路透）

拜登總統示警「核戰末日」後，關於核戰爭的討論度大幅上升；雖然核彈落入美國的機率極低，且落彈地點、核彈規格、當下天氣等變數甚多而無法確知將會有何災難，但是學者仍試著點出，若核彈真的引爆時該怎麼辦。

新聞周刊(Newsweek)報導，首先，一些學者認為，緬因、北卡羅來納、俄勒岡等州及德州西部是最不可能遭遇核爆的地方，因為這些地方沒有大都會，也沒有如核電廠等值得攻擊的重要設施。

核彈的殺傷力在於引爆瞬間產生足讓方圓幾公里內摧枯拉朽的高溫，以及可以散布得更遠的輻射；人體暴露在輻射汙染中時，過量可能毀壞身體機能而導致短時間內死亡，當劑量沒那麼多時，則可能誘發折磨人的癌症。

瑞典查爾摩斯理工大學副教授佛爾曼(Mark Foreman)表示，位於遠離潛在落彈目標的下風、且人煙罕至的鄉村處，且附近地形包括可以阻擋核爆時的熱衝擊及輻射波的山巒，是最安全的地方。

鑒於輻射塵可在空氣中存在甚久，對人體有巨大破壞力，且擴散範圍達數百哩，因此，如果核爆過後，最好躲在抵禦輻射塵的掩體數日，例如隧道，或是可以在其上覆蓋泥土的掩體等，因為泥土可以吸收輻射。

就算是距離核爆點非常遙遠的地方，也可能因為風吹或雨淋而暴露於輻射，最好選擇較乾燥的位置居住，例如洛磯山脈東側；此外，最好選擇飲用地下水，因為泥土可以過濾掉水中的輻射塵。

佛爾曼說，如果沒有地下水可取，準備黏土，放在桶中，將水倒入後快速攪拌，大部分的輻射塵就會附著在黏土上，降低水中的輻射汙染。

廣島跟長崎的核爆造成數十萬人死亡，而當代的核武威力是當時的20至30倍，如果一口氣在多座美國城市引爆，要恢復昔日榮景更為艱難；俄勒岡州立大學核工教授凱瑟琳‧希格雷(Kathryn Higley)表示，核爆後的重建，將是一項浩大的任務。

圖為俄羅斯發射的洲際飛彈，隨著戰事不順，各國擔心俄會掀起核戰。（美聯社）
圖為俄羅斯發射的洲際飛彈，隨著戰事不順，各國擔心俄會掀起核戰。（美聯社）

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