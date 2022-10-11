摩根大通：經濟前景嚴峻 美6-9個月後恐陷衰退

國際貨幣基金及摩根大通執行長戴蒙同時提出警告，全球步入經濟衰退的風險正快速增加。（路透）

世界銀行(World Bank)行長馬爾帕斯(David Malpass)10日在一場論壇中表示，明年全球經濟有「真切的危險」，由於貨幣 貶值、通膨、利率上升等因素，當前歐洲萎靡的形勢將是明年全球經濟的寫照，不論先進還是開發中國家；摩根大通(JPMorgan Chase)執行長戴蒙(Jamie Dimon)則在接受媒體訪問時預測，美國可能會在六到九個月後陷入衰退。

在愈來愈多國際組織及大型金融機構對經濟前景拉警報之際，馬爾帕斯和國際貨幣基金組織(IMF)秘書長喬治艾娃(Kristalina Georgieva)10日雙雙表示，全球三大經濟體鮮有樂觀的空間，其中就業 熱絡的美國恐怕也將步上苦於俄羅斯入侵烏克蘭後歐洲衰退的後塵。

國際貨幣基金及摩根大通執行長戴蒙同時提出警告，全球步入經濟衰退的風險正快速增加。圖為國際貨幣基金秘書長喬治艾娃。（Getty Images）

IMF：全球1/3經濟體衰退

喬治艾娃在和馬爾帕斯進行討論時說，全球已有三分之一的經濟體連兩季度收縮，符合「經濟衰退」的粗略定義；而全球三大經濟體中，歐盟苦於能源成本飆升，中國陷入新冠封控泥沼，美國強勁的就業市場勢頭也在減弱。

戴蒙10日接受國家廣播公司商業頻道(CNBC)訪問時說，失控的通膨、超出預期的貨幣緊縮政策及其未知的影響，還有烏俄戰爭，都是經濟前景「非常、非常嚴峻」的不利因素，美國可能會在六到九個月後，步上當前歐洲的衰退後塵。

戴蒙表示，由於戰爭的不確定性，經濟將是「軟著陸」，也就是成功控制通膨，且失業率及經濟衰退的程度不至太深沉的情境，抑或是深度衰退，甚難預測，但是市場動盪恐已成為必然。

股市史坦普500指數(S&P 500)今年1月3日衝上高點後，已下滑近25%，進入熊市的空頭市場；戴蒙表示，該股指再下跌20%堪稱「易如反掌」，且屆時市場感受到的苦痛會比當前的股市下滑還「強烈得多」。

就業疲弱 明年恐17.5萬人失業

儘管當前就業市場依然蓬勃，不過美國銀行(Bank of America)學者團隊7日發布的報告中，預測勢頭將會逆轉，第四季非農就業機會增加數將較前一季腰斬，到明年第一季，平均每個月將失去17萬5000個工作機會，失業率將從現在的3.5%攀升到5.5%，且就業疲弱的趨勢將持續整個2023年。

美國銀行認為，經濟「硬著陸」、失業率顯著上升的情境已幾乎不可避免，但至少與2008年金融風暴 時逼近10%相比，已經算是較為溫和的數字。