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摩根大通：經濟前景嚴峻 美6-9個月後恐陷衰退

編譯洪毅／綜合10日電
國際貨幣基金及摩根大通執行長戴蒙同時提出警告，全球步入經濟衰退的風險正快速增加。（路透）
國際貨幣基金及摩根大通執行長戴蒙同時提出警告，全球步入經濟衰退的風險正快速增加。（路透）

世界銀行(World Bank)行長馬爾帕斯(David Malpass)10日在一場論壇中表示，明年全球經濟有「真切的危險」，由於貨幣貶值、通膨、利率上升等因素，當前歐洲萎靡的形勢將是明年全球經濟的寫照，不論先進還是開發中國家；摩根大通(JPMorgan Chase)執行長戴蒙(Jamie Dimon)則在接受媒體訪問時預測，美國可能會在六到九個月後陷入衰退。

在愈來愈多國際組織及大型金融機構對經濟前景拉警報之際，馬爾帕斯和國際貨幣基金組織(IMF)秘書長喬治艾娃(Kristalina Georgieva)10日雙雙表示，全球三大經濟體鮮有樂觀的空間，其中就業熱絡的美國恐怕也將步上苦於俄羅斯入侵烏克蘭後歐洲衰退的後塵。

國際貨幣基金及摩根大通執行長戴蒙同時提出警告，全球步入經濟衰退的風險正快速增加。...
國際貨幣基金及摩根大通執行長戴蒙同時提出警告，全球步入經濟衰退的風險正快速增加。圖為國際貨幣基金秘書長喬治艾娃。（Getty Images）

IMF：全球1/3經濟體衰退

喬治艾娃在和馬爾帕斯進行討論時說，全球已有三分之一的經濟體連兩季度收縮，符合「經濟衰退」的粗略定義；而全球三大經濟體中，歐盟苦於能源成本飆升，中國陷入新冠封控泥沼，美國強勁的就業市場勢頭也在減弱。

戴蒙10日接受國家廣播公司商業頻道(CNBC)訪問時說，失控的通膨、超出預期的貨幣緊縮政策及其未知的影響，還有烏俄戰爭，都是經濟前景「非常、非常嚴峻」的不利因素，美國可能會在六到九個月後，步上當前歐洲的衰退後塵。

戴蒙表示，由於戰爭的不確定性，經濟將是「軟著陸」，也就是成功控制通膨，且失業率及經濟衰退的程度不至太深沉的情境，抑或是深度衰退，甚難預測，但是市場動盪恐已成為必然。

股市史坦普500指數(S&P 500)今年1月3日衝上高點後，已下滑近25%，進入熊市的空頭市場；戴蒙表示，該股指再下跌20%堪稱「易如反掌」，且屆時市場感受到的苦痛會比當前的股市下滑還「強烈得多」。

就業疲弱 明年恐17.5萬人失業

儘管當前就業市場依然蓬勃，不過美國銀行(Bank of America)學者團隊7日發布的報告中，預測勢頭將會逆轉，第四季非農就業機會增加數將較前一季腰斬，到明年第一季，平均每個月將失去17萬5000個工作機會，失業率將從現在的3.5%攀升到5.5%，且就業疲弱的趨勢將持續整個2023年。

美國銀行認為，經濟「硬著陸」、失業率顯著上升的情境已幾乎不可避免，但至少與2008年金融風暴時逼近10%相比，已經算是較為溫和的數字。

就業 貨幣 風暴

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