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「拯救計畫」雙面刃 拜登發現金救經濟 也引爆通膨

編譯孫梁／綜合10日電

拜登總統去年3月簽署近2兆元的「拯救美國計畫」(American Rescue Plan)是他上任第一部具有政治和經濟里程碑意義的法律；華盛頓郵報10日報導，如今18個月過去，人們普遍認識到這一法律其實是雙面刃：用增發現金刺激出七國集團中最快的經濟復甦，但同時卻助長了40年來最大的物價漲幅。

拜登簽署該法之初，包括民主黨在內的專家擔憂，「拯救計畫」可能導致經濟過熱，但對如何影響通貨膨脹的看法不一，如今的發展表明，「拯救計畫」引爆的通膨率，顯然遠高於拜登政府預期的1.7%。

1400元刺激經濟支票去年剛進入一般國人帳戶，從二手車到機票和體育門票的價格旋即上漲，今天的年通膨率升至8.3%，為近40年最高。

即使沒有「拯救計畫」，疫情造成的經濟混亂、供應鏈受影響和俄烏戰爭，也會導致嚴重通膨，但許多經濟專家認為，「拯救計畫」使通膨惡化，約翰霍普金斯大學的畢安齊(Francesco Bianchi)認為，約半數或四個百分點的通膨率歸因於「拯救計畫」。

舊金山聯準銀行的四位經濟學者認為，美國2020和2021年的財政政策推高了通膨，「拯救計畫」又將通膨升高三個百分點，達到峰值。

曾任歐巴馬總統首席經濟顧問的桑莫斯(Lawrence Summers)批評「拯救計畫」說：「我們當然會有辦法做到既能恢復經濟又能降低通膨，通膨除導致工人的實際薪資大幅下降外，還使我們更快進入新一輪衰退。」

但拜登政府質疑經濟專家的看法，「拯救計畫」的白宮協調人史柏靈(Gene Sperling)堅稱是利大於弊，舊金山聯準銀行的部分專家也認為，「拯救計畫」對通膨的貢獻僅占0.3%。

史柏靈說：「拯救計畫」產生於復甦不確定的時期，如果沒有持續的復甦資金，此後意外爆發的Delta和Omicron變種病毒、中國清零政策的封城影響，以及擾亂全球能源市場的烏克蘭戰爭，每一個單獨事件及其總和都將顛覆美國的經濟復甦。」

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