研究金融危機Fed前主席及2教授獲諾貝爾經濟學獎

前聯準會主席柏南基。(美聯社)

美國聯準會前主席柏南基(Ben Bernanke)、芝加哥大學教授戴蒙(Douglas W. Diamond)和聖路易華盛頓大學教授迪布維格(Philip H. Dybvig)10日獲頒諾貝爾經濟學獎，表彰他們對銀行經濟作用和金融危機的卓越研究，為應對疫情和2008年經濟大衰退等全球性危機奠定基礎。三人將平分1000萬瑞典 克朗(約94萬美元)獎金。

瑞典皇家科學院表示：「世界近期面臨經濟衰退和疫情造成的經濟低迷兩大危機，各國央行和金融監管機構所採取的行動，幾乎都是基於這些諾貝爾獎 得主的發現。」

各國政府在2008年金融海嘯時紓困 銀行，引發大量批評，當時一些繳不起房貸的民眾失去住屋，而被認為是罪魁禍首的銀行卻得以被保全。

不過，獲獎者研究顯示，整個社會因政府當時紓困銀行受益。戴蒙得知獲獎後召開記者會時表示，「即使這些紓困有問題，但實際上有益社會」。他說，當年政府若設法紓困雷曼兄弟銀行，而非任其倒閉，危機不會這麼嚴重。

三名學者主要關注銀行在經濟中扮演的角色，特別是在金融危機期間銀行倒閉如何擴大危機。

瑞典皇家科學院說：「三位得主研究一重要發現是，避免銀行倒閉至關重要。他們的分析對規範金融市場和處理金融危機意義重大。」

瑞典皇家科學院指出，柏南基分析1930年代「經濟大恐慌」，他證明銀行擠兌如何成為使金融危機更深、更久的決定性因素。當銀行崩潰時，許多關於借貸者的有價值資訊因而流失，且無法迅速重建。銀行將儲蓄引向生產性投資的社會功能因而被嚴重削弱，三人的研究顯示「為何避免銀行倒閉至關重要」 為相關研究奠定基礎，他們的分析在規範金融市場和因應金融危機方面具有重要的實際意義。

68歲的柏南基目前擔任華府布魯金斯研究所研究員，他曾分析1930年代的經濟大蕭條，此乃近代史上最嚴重的經濟危機。除此之外，他還說明了銀行擠兌如何成為導致大蕭條加劇及長期持續的決定性因素，以及銀行倒閉如何導致經濟危機擴大。在柏南基的研究之前，經濟學家認為銀行倒閉是經濟衰退的結果，而非起因。

68歲的戴蒙目前任教芝加哥大學，10日上午在得知獲獎後表示，諾貝爾獎是一個驚喜，「我睡得很沉，然後突然從我的手機傳來」諾貝爾委員會的好消息。67歲的迪布維格任教聖路易華盛頓大學。

兩人的研究顯示，政府為存款提供擔保，可以防止金融危機的螺旋式下降。1983年，兩人合著「銀行擠兌、存款保險與流動性」(Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity，暫譯)，當中說明了銀行擠兌的危害。